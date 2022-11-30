懼人民聲音 蔡習一個樣

新疆烏魯木齊的一場大火，讓中國積累已久的民怨直接沸騰，愈來愈多人舉起白紙走上街頭，對嚴格的清零政策表示不滿。（路透）

中國大陸清零政策悲劇不斷。烏魯木齊火災因封控導致救援不及，造成十死，引燃各地民怨，群眾舉白紙表達無言抗議。「白紙運動 」進入北京，動盪升高，國際高度關注中共因應手段，既擔心影響全球經濟，更憂慮鎮壓失控觸發政治風暴。

習近平 強調「人民是江山」，守江山是守人心。然而，中國人民只能持白紙吶喊，民情難以上達。習政權自豪制度優越性，宣稱清零是保障人命，無視人身自由與民生的需要。封控政策終究被世足賽踢爆，中國人看到各國與病毒共存，重回正常生活；因此，政府成了人民的對立面。

無獨有偶，另一個強調清零的政府也受民意審判。蔡政府自詡防疫全球典範，但從過度清零到疫情爆發措手不及，而急轉彎為共存；高官坐享政經虛榮，民眾承擔痛苦代價。人們面對高確診與高死亡威脅，蔡政府無作為還肖想藉防疫神話鞏固政權，甚至藉疫沒收人民的投票 權。

所幸，台灣人用選票教訓執政者。對比大陸的白紙運動，益發凸顯這張選票的珍貴，也更不能原諒沒收投票權的蔡政府。

習近平之父習仲勛曾說：革命政黨就怕聽不到人民聲音，「害怕民主是神經衰弱的表現」。大陸網民藉父諷子。這段話，對蔡英文更是震聾發聵：她怎能和習近平一樣封閉，躲避700多天，只因害怕聽見人民聲音？