引爆點非「台獨」 學者：台灣「拒統」恐促兩岸開戰

九合一選後牽動美中台關係，淡江大學大陸所榮譽教授趙春山昨說，相較於台獨，促統才是「真議題」，未來戰爭爆發可能是因為台灣拒絕統一；前參謀總長李喜明表示，兩岸爆發戰爭最可能在2027年至2035年，一旦開戰，台灣應借鏡「塔利班」作戰模式。

對外關係協會昨舉辦座談會，趙春山說，除了美中雙方代理人戰爭，另一個未來戰爭爆發可能性或許並非台獨，而是台灣拒絕統一，中共 則祭出包含「非和平方式」在內的各種促統方法，目前中國大陸智庫積極研究統一後「兩制台灣方案」的台灣治理問題，例如處理台灣經濟、軍事、外交空間等。

趙春山解釋，從北京 的角度來說，台灣如果沒有提出相對應的統一方案，大陸就會片面按照自己提出的方式去談，若台灣不接受陸方安排，兩岸就可能發生衝突。

趙春山指出，台灣避戰對策有二，首先是美須對台從戰略模糊變成戰略清晰，同時需反思「我們有什麼東西握在手上是最後殺手鐧」，對於台積電 到美國，他直言很擔心；第二個方法是兩岸對話，民進黨政府碰到的兩岸問題，沒有一件是之前馬政府八年未處理過的，「很多東西都可談，兩岸對話非常重要」。

他也說，台灣最大問題是認同，不但有國家、文化，還有民族問題，會碰到「為誰而戰」問題，這是台灣「阿基里斯腱」，沒辦法解決；地方選舉也把「抗中保台」拿出來用，儘管這次沒發生作用，「明年一定會發生作用」。

李喜明指出，目前共軍仍未能達成武力犯台所需要的各項基本條件，兩岸發生戰爭最可能在2027年至2035年間，且美國介入的方式很可能是「烏克蘭模式」。

李喜明建議，台灣要避戰，須把中國與中共區分出來，與大陸人民親善一點、創造善意氛圍。他呼籲，台灣應該要「和中保台」，「保台勢必要做，但一定要抗中才能保台嗎？」但他也認為，台灣要靠自己的國防力量嚇阻大陸犯台。