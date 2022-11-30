九合一大選落幕 AIT：無論誰當選 對台美軍售立場不變

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）29日舉行記者會。（記者程遠述／攝影）

九合一選舉剛落幕，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅 昨舉行記者會表示，這次是自由、公平的選舉，充分展現選民意志，不管現在或未來當選者是誰，美國都會認真看待「台灣關係法 」的責任，以適當符合台灣自衛所需要的軍售等，維持幫助台灣發展自我防衛能力的立場。

孫曉雅2021年7月上任處長，昨天是她上任後第二場記者會回應時事，時間點很巧妙，九合一選舉後的台美關係受關注。

對於蔡英文總統選前曾揚言，選舉結果代表台灣向世界傳遞的訊息；民進黨在九合一大選落敗，是否影響美國對台灣態度？孫曉雅昨說，在剛結束的大選中，選民自由且平等展現意志，「我要恭喜台灣順利完成地方大選，AIT期待和順利連任的縣市長繼續合作，也期待和新當選的縣市長展開合作。」

對於台灣選舉結果可能被解讀成「民意支持主張親中避戰的國民黨」，孫曉雅說，避免戰爭是所有政策制定者、政治人物等的共同責任，因為戰爭是慘絕人寰的悲劇，所有人都應全力盡責避免戰爭；美國對台軍售，就是要讓台灣有所需要的自我防衛能力，嚇阻戰爭與衝突發生。

孫曉雅也說，美國認真看待台灣關係法，數十年來，美國都與民選代表合作，草擬適當符合台灣自衛所需要的軍售計畫，不論選舉結果如何、由誰當選，「美國都會這樣做 」。

至於台積電 到美國亞利桑那州設廠、是否影響美對台安全承諾？孫曉雅表示，她今天將搭機回美國，參加台積電在當地的活動；台積電投資不會影響美國對台灣的支持，那是單一決定，「不會改變任何事情」。

華爾街日報指出，美國持續提供烏克蘭武器對抗入侵的俄軍，導致對台軍售延遲交貨惡化。據中國時報報導，國防部發言人孫立方昨表示，受俄烏戰爭、疫情封控等因素，確會造成影響，將循國安、外交及國防體系，同步確保各項對美軍購案，均能如期交運台方。