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陸猴頭菇農藥又超標 台暫停進口

記者鄒尚謙／台北30日電
中國大陸出口「乾猴頭菇」檢出農藥殘留含量不符規定。(圖／食藥署提供)
中國大陸出口「乾猴頭菇」檢出農藥殘留含量不符規定。(圖／食藥署提供)

衛福部食藥署公布最新邊境不合格食品清單，高檔料理中常用的法國松露、中國大陸乾猴頭菇以及日本松茸均榜上有名，其中乾猴頭菇屬累犯，半年來累積第11批違規，除持續被採最嚴厲「100%查驗」管制措施，並延至明年5月底，今起還將禁止猴頭菇進口1個月。

食藥署說，由「廣漢貿易有限公司」進口的「乾猴頭菇（整朵）」，邊境輸入抽驗時，被檢出殘留農藥克美素0.38ppm，超出法規的農藥殘留容許量標準，這批總重2595公斤全數退運、銷毀。

食藥署北區管理局科長陳慶裕說，大陸乾猴頭菇自8月更新獨立稅號後已第3批違規，半年共11批不合格，因多次違規，決議將百分百查驗措施延長至明年5月。

「東遠國際有限公司」進口的法國松露，被檢出重金屬鎘4mg/kg，本批全數退運、銷毀，陳慶裕說，該進口商雖為半年內初犯，但在109年有過違規紀錄，針對該業者松露進口產品調高到100%抽驗；「永茂蔬果有限公司」進口的日本松茸，也被檢出重金屬鎘4mg/kg，該批全數退運、銷毀，進口商先前並無違規紀錄，先提高抽驗比率為2成至5成。

本次不合格食品還包括，「騛旭國際有限公司」進口的大陸「雲南森饋乾燥牛肝菌（乾燥牛肝菌）」，檢出殘留農藥協力精0.11ppm、安丹0.33ppm、治滅寧0.06ppm，全數退運；「上佳水果有限公司」進口日本鮮哈密瓜，檢出殘留農藥得芬瑞0.02ppm，已退運、銷毀。

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