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國會暴亂案 極右組織創辦人煽動叛亂罪成立

涉用陸製快篩劑賄選 北市敗選里長夫妻反滲透法起訴

記者蕭雅娟／台北30日電
台北市內湖區清白里里長候選人邱瑞蓮。(取材自邱瑞蓮臉書)
台北市內湖區清白里里長候選人邱瑞蓮。(取材自邱瑞蓮臉書)

台北市內湖區清白里落選里長候選人邱瑞蓮，和其丈夫陳文忠，涉嫌今年6月發送大陸製快篩試劑作為賄選小物，拜託選民支持，士林地檢署追出，快篩試劑來源是大陸福建省平潭綜合實驗區台灣事務工作部無償資助，全案依反滲透法、公職人員選舉罷免法，受滲透來源資助投票行賄罪起訴2人，此案為全國選後首例反滲透法起訴案。

邱瑞蓮是台北市清白社區發展協會理事長，邱、陳2人2018年3月到2019年間，分別擔任大陸福建省平潭綜合實驗區台灣事務工作部（台工部）海壇片區台康社區居民的社區營造師。

起訴指出，今年5月間，邱瑞蓮接獲台工部告知，可無償資助大量快篩試劑，邱、陳今年5、6月為規避食藥署規定，涉嫌用10支快篩試劑，引誘朱姓市民等60人當人頭，每人申報進口100支試劑，作為選舉使用。

檢方調查，今年6月18日、6月22日邱、陳透過宣傳單、陳臉書發布「清白里里民、設籍清白里里民」每戶可領1盒快篩劑，發送時一併發邱瑞蓮服務處名片，和有投票權里民，約定11月26日里長選舉支持邱瑞蓮。

邱瑞蓮一度自白違規進口快篩，無償取得大量快篩試劑，有傳訊息給方男感謝台工部政策，後續卻翻供辯稱，當時想用最快的速度結束官司才會自白認罪，快篩是台商協會捐贈，6月發快篩試劑「純粹是做公益」。

但陸委會認定「平潭實驗區」是福建行政管理區為大陸官方組織，認定台工部是反滲透法規範的「滲透來源」，故將邱、陳依涉「反滲透法」第7條受滲透來源資助；「公職人員選舉罷免法」第99條第1項投票行賄罪；違反「醫療器材管理法」意圖供應未經核准擅自輸入醫療器材罪嫌，依法起訴。

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