美優先援烏 對台軍售遲交惡化 擴增至187億美元

美國對台軍售的交貨積壓逼近190億美元。圖為美軍裝甲車配備刺針飛彈。(路透)

華爾街日報報導，美國持續提供烏克蘭 武器對抗俄軍，導致對台灣軍售延遲交貨情況惡化。報導引述美國國會與政府官員表示，美國軍援烏克蘭，已影響到武裝台灣以利抵禦共軍進犯的武器需求。

未具名的國會及其他知情人士透露，美國對台軍售延遲交貨總值已從去年12月的逾140億美元，擴增至187億美元（約台幣5785億元），其中包含2015年12月台灣訂購的208組標槍反戰車飛彈、215枚刺針防空飛彈。兩筆訂單至今未交付運抵台灣。

這些軍備是華府將台灣武裝成「豪豬」、拉高大陸對台動武代價的戰略一環。

美國國務院與五角大廈都不承認軍售台灣交貨延宕，但國會授權設立的美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）已就刺針飛彈、M109A6帕拉丁自走砲等武器延遲交付台灣提出警語。

USCC在11月公布的報告中說，美國將現有武器與彈藥移轉到烏克蘭，加上新冠疫情影響供應鏈，導致大批已批准售予台灣的武器延遲交付情況惡化，不利台灣備戰。

據報導，多名美方官員坦承售予台灣的武器延遲交付，並稱相關武器才剛脫離產線，而運往烏克蘭的刺針、標槍飛彈則是出自美國軍火庫。五角大廈發言人辛赫表示：「我們持續努力儘快提供台灣軍力，同時確保烏克蘭能抵抗俄羅斯侵略。」

洛克希德馬丁、波音及其他防衛公司高層表示，疫情相關供應鏈問題導致許多軍備生產延宕，俄軍入侵烏克蘭拉高需求前，他們的產能就難以跟上訂單。

報導指出，俄烏戰爭就算不是美國對台軍售延遲交貨主因，也是導致情況加劇的因素。美國陸軍首席採購官員布希說，沒有1個軍售交付延宕能歸因於烏克蘭，但俄烏戰爭仍影響短期內的「優先次序」。

美國共和黨籍眾議員麥考爾透過聲明表示，他將和眾院軍事委員會合作處理對台軍售延遲交貨的產業面問題，「如同我們在烏克蘭所見，侵略發生前擁有武器遠優於發生後才取得」。

白宮 則表示，美國持續評估與平衡自身及盟友的戰備庫存，美國依據法律和政策來提供台灣自我防禦的能力，這點不會改變。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比 （John Kirby）28日在白宮例行記者會被問及此事，他說，不討論個別系統的軍備庫存，但美國密切關注，確保美國和盟友夥伴的戰備狀態。

柯比表示，美國不斷在自身庫存、盟友與夥伴的庫存、軍售對象，以及烏克蘭對抗俄羅斯侵略所需之間求取平衡，五角大廈隨時對總統拜登報告軍備支出對美國戰備的影響。

此外，柯比說，美國和盟友夥伴表示聯繫瞭解其戰備需求，因為其中許多人都仰賴美國系統，包含台灣。

柯比表示，拜登政府日前批准對台灣的10億美元軍售，美國當然會持續關注台灣的軍售需求和時機；美國嚴肅看待協助提供台灣自我防禦能力的責任，這根據法律和政策，且這點不會改變。