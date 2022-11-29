郭岱君：台海若開戰 玉石俱焚

史丹福大學胡佛研究所研究員郭岱君說，外國擔心中國崛起，自然想利用台灣作為反制的槓桿。(記者侯永全／攝影)

史丹福大學胡佛研究所研究員郭岱君表示，1937年侵華的日本 ，自信滿滿程度，頗類似今年對烏克蘭 出兵的俄國 ；日本最終被迫無條件投降，全國300萬人因戰爭橫死。俄國侵烏的結局勝敗難料，但就政治面，無論民族尊嚴、國際形象及民生經濟，都已遭受重挫；對烏克蘭來說，半壁江山淪為戰場，同樣是難以磨滅的傷害。

郭岱君與香港科技大學榮休教授齊錫生對談「策略廟算與國際權衡：揭秘抗戰時期秘密和議的面紗」論壇，本周六下午登場，將剖析抗戰期間中日雙方的和談嘗試，以及相關努力全部失敗的原因。

郭岱君說，以今日兩岸局勢來看，外國擔心中國崛起，自然想利用台灣作為反制的槓桿，然而北京却仍隨之起舞，一旦掉入國際圍堵陷阱，就會如今日俄羅斯局面。同樣道理，台灣也要避免成為圍堵中國的誘餌；倘若不能維持和平競合，一旦走上戰爭，必是玉石俱焚。

這項論壇由聯合報系主辦，李國鼎科技發展基金會、長風基金會、台灣玉山科技協會、和碩聯合科技、聯經出版公司協辦，12月3日（本周六）下午2點半到5點在集思台大會議中心B1國際會議廳舉行。當天也是郭岱君「重探抗戰史（三）」新書發表會。

郭岱君指出，中日戰爭及國共內戰，原本自認優勢的一方，最後都是輸家；勝利有時隱伏失敗，失敗有時會轉為勝利，創造民生樂利與國際和平，才是國家民族的真正勝利。

由郭岱君召集兩岸與日本、美國學者，依據蔣介石日記等新史料，共同編寫的「重探抗戰史」，近日出版第3部「抗戰與中國之命運」，為系列畫下句號。