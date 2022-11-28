我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國為何激起「白紙革命」？烏魯木齊延燒出反封控之怒

不見得是長春藤？讀這些大學 進矽谷大公司機率高

選後國民黨翻盤 學者：兩岸城市交流有望打開機會之窗

記者黃雅慧／即時報導
國民黨台北市長候選人蔣萬安（中）勝選，學者認為因其蔣家背景可能會讓中國有所期待。（記者林澔一／攝影）
國民黨台北市長候選人蔣萬安（中）勝選，學者認為因其蔣家背景可能會讓中國有所期待。（記者林澔一／攝影）

台灣九合一大選結束，國民黨在縣市長選舉上翻轉取得地方執政優勢，這也讓外界對於兩岸城市交流產生希望。中央研究院政治學研究所研究員蔡文軒28日在中華港澳之友協會舉辦「中共20大後的兩岸暨港澳關係前瞻」座談會上表示，有蔣家血統的蔣萬安當選台北市長，可能會強化與中國各地城市交流，有機會打開兩岸低迷的機會之窗。

蔡文軒指出，本次大選後國民黨佔優勢，北京當局可能對解決台灣進程總體方案、和平統一有更多期待與想法。在蔣萬安勝選後，他觀察中國網友評價，中國網友對蔣有更多想法與期待。因此，蔣萬安的背景或讓中國對其有信任、釋出善意。台北市也可能會強化中國各地城市的交流，打開陷入低迷的兩岸機會之窗，這些都可以進行觀察。

國民黨國際事務部主任兼駐美代表黃介正提到，在台灣九合一選舉後，台北市雙城論壇風貌或許會不一樣，回到國民黨執政的城市，中共可能會有些想像。而地方政府的角色在於協助兩岸經貿、文化教育與宗教交流，鋪墊兩岸關係穩定。

兩岸政策協會現任常務監事譚耀南認為，中國對蔣萬安可能會有期待，交流可能會恢復，但要運用何種方式？而台辦在交流活動上能否抓準習近平的看法，要設立何種框架才是重點。

政治大學外交系副教授黃奎博認為，在中共20大後，北京當局如果與國民黨執政縣市，在農貿上加強聯繫，這時壓力便會回到綠營執政者身上，屆時民眾會怎麼看，將是未來觀察重點。

中華港澳之友協會28日舉辦「中共20大後的兩岸暨港澳關係前瞻」座談會，會中邀請學...
中華港澳之友協會28日舉辦「中共20大後的兩岸暨港澳關係前瞻」座談會，會中邀請學者針對兩岸、港澳台與中美台關係，與近期社會事件做出回應。（記者黃雅慧／攝影）

國民黨 中共 北京

上一則

蔡留蘇非派系共識 綠營現反彈：代表敗選沒痛定思痛

延伸閱讀

藍綠白2024練兵 立委補選、嘉義市長3場戰役開打

藍綠白2024練兵 立委補選、嘉義市長3場戰役開打
國民黨2024最強組合 她點名「侯盧配」稱朱已錯過時機

國民黨2024最強組合 她點名「侯盧配」稱朱已錯過時機
學者：藍九合一選舉「勝之不武」 籲國民黨因應立委補選提名

學者：藍九合一選舉「勝之不武」 籲國民黨因應立委補選提名
蔣萬安車隊掃街謝票 民眾熱情趨前握手

蔣萬安車隊掃街謝票 民眾熱情趨前握手

熱門新聞

台灣九合一地方大選於台灣時間26日投開票，本次選舉將選出未來四年的六都與各縣市首長、議員以及里長。（本報資料照片）

台9合1地方大選最新結果、版圖變化一次看

2022-11-26 07:57
民進黨大敗，綠營怒嗆「三大戰犯」難辭其咎。(本報系資料照)

民進黨大敗 綠營怒：「三大戰犯」難辭其咎

2022-11-26 07:32
北市候選人蔣萬安 。圖／取自蔣萬安臉書

蔣萬安57萬票當選台北市長：民主戰勝黑箱

2022-11-26 07:22
九合一選舉今天投票，蔡英文總統早上前往投票，並鼓勵大家踴躍投票，這是實踐民主最重要的時刻。(台北市攝影記者聯誼會／提供)

史上最慘敗 民進黨只剩4+1縣市 蔡英文辭黨主席

2022-11-26 08:17
九合一選舉結果出爐，民進黨大敗，創下史上最慘成績，身兼民進黨主席的蔡英文總統（左）與與民進黨秘書長林錫耀（右）晚上在中央黨部召開「2022年地方選舉結果」記者會發表談話，表示即刻辭去黨主席一職。 圖／聯合報系資料照片

「下架民進黨」完勝「抗中保台」 民眾黨奪竹市改寫版圖

2022-11-26 11:13
九合一選舉，民進黨慘敗，身兼民進黨主席的蔡英文總統（左）辭去黨主席一職，並與民進黨秘書長林錫耀（右）向台灣民眾鞠躬。（記者林伯東／攝影）

潰敗…民進黨砲口對內 轟英系放任側翼 林智堅1人毀2都

2022-11-26 21:01

超人氣

更多 >
中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁

中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁
在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵

在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵
洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友

洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友
上海烏魯木齊中路 27日晚警方開始逮捕抗議者

上海烏魯木齊中路 27日晚警方開始逮捕抗議者
金正恩女兒頻曝光、稱謂改變 專家：很可能接班

金正恩女兒頻曝光、稱謂改變 專家：很可能接班