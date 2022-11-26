中研院士吳玉山：習2027續任 台灣危機年

中研院院士吳玉山指出，「再毛化」可能並不會是一成不變的，他呼籲台灣應該要密切關注中國大陸的變化。（記者廖士鋒／攝影）

習近平 在10月底的中共 20屆一中全會第三度成為中共總書記。中研院院士吳玉山指出，由於中共現任政治局常委中無人符合接班資格，因此可以推論，2027年中共21大習近平將再度續任，而台灣的危機也將在那一年。

吳玉山25日在文化大學國家發展與中國大陸研究所等單位共同主辦的研討會中，以「習近平現象」為題發表演講時指出，習近平接任總書記後出現了權力高度集中、黨國加深管控社會，與制度化降低的現象，這與鄧小平以來中國大陸的發展方向大不相同。

吳玉山將之稱為「習近平現象」。他認為，此一趨勢是將中國大陸從後極權發展國家帶往極權主義的方向，可謂為「再毛化」。

吳玉山指出，習近平打破中共政治繼承慣例，包括：總書記與總理至少在10年前當選中央委員、接任後續任一屆、常委「七上八下」。

吳玉山說，雖然習近平本身打破了「七上八下」，但其他的常委卻仍然依循慣例，甚至變成「六上七下」（指以月份劃界，王滬寧實歲66歲續任，李克強 、汪洋實歲67歲卸任）。

他強調，這代表習近平一人突破慣例，於是必然產生習與其他常委之間的「代差」。

中共19大時，習近平是七常委中第二年長者，比其餘六人平均年齡高1.4歲；20大時，習近平已是常委中最年長者，比其餘六人平均年齡高4.3歲；21大時，若習延任，他將比其餘常委長10歲。

吳玉山指出，由於未指定接班人、計畫21大延任，必然會產生最高領導人的意志與制度化結構之間的巨大矛盾。此一矛盾在今後五年會逐漸顯露出來，形成對習的挑戰，而且越接近2027年挑戰越大。

他認為，在這種情況下，中國大陸對外（包括對台）姿態與動作隨著領導人受到國內政治挑戰程度的增大而強硬化。

吳玉山判斷，當習大權在握的時候，他是用外在的環境來決定對於台灣的態度。但如果習本身受到挑戰的話，內部就會產生他對外（包括對台）必須要非常強硬的壓力。

「所以如果講台灣的危機是在2023年，不如講是在2027年，而那一年也將是中共建軍百年。」吳玉山說。