麥卡錫訪台踩紅線？陳明通：料敵從寬

國安局長陳明通（左）24日在立法院表示，中國大陸戰略目標是完成統一，紅線「是不斷飄浮的」。(記者許正宏／攝影)

美國共和黨眾院 領袖麥卡錫可望當選美國眾議院 議長，過去他曾公開表示若出任議長將很樂意訪台，此舉會否再踩中國大陸「紅線」？國安局長陳明通昨日在立法院表示，中方的紅線是「不斷飄浮的」，隨中方主張的話語權、解釋權、修改權甚至懲罰權而定。麥卡錫是否訪台須經台美協商決策，基於美前眾議院議長裴洛西 訪台的經驗，必須料敵從寬，會做好各方面準備。

立法院外交及國防委員會昨日邀請國安局長陳明通、外交部部長吳釗燮、陸委會副主委邱垂正報告「G20峰會後國際關係變化對我國安影響」並備詢，另邀請陳明通報告「近期國內槍擊及跨國詐騙等重大刑案頻傳，影響我國家安全之相關因應作為」。

民眾黨立委張其祿關切台灣針對麥卡錫會否訪台的初步評估，陳明通謹慎表示，麥卡錫確曾表態過，若當選眾議院院長會訪台，但其是否訪台，「台美雙方要有協商」。

張其祿追問，裴洛西訪台時對台灣產生非常大影響，若麥卡錫訪台，是否會有因應劇本。陳明通說，基於上次的經驗，「我們當然須料敵從寬，會做好各方面準備。」至於麥卡錫訪台，是否又踩「紅線」？陳明通則表示，中方戰略目標就是解決台灣問題完成統一，中方的紅線隨其主張的話語權、解釋權，「是不斷飄浮的。」

此外，「小三通」能否在農曆年前開放客運受關注，陸委會副主委邱垂正昨在立法院表示，「全力以赴」，並稱將做好必要評估跟溝通，重要假日是可行方案。邱垂正強調，障礙不是在台方。

他表示，小三通客運復航，包括航班安排、航線管理，CIQS港口實務運作配合事項，因涉及運量對等考量及公權力事項，雙方已有既定聯繫機制，係由台方交通部航港局與陸方航管部門負責進行協調，航運業者參與相關航班會議，並取得陸方航管部門許可才可實際執行。

邱垂正稱，恢復小三通客運，除考量整體疫情，包括中國大陸目前的「動態清零」，尚須考量兩岸互動最新情勢，「沒有技術拖延復航、更沒有選舉考量」。