我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉阿拉斯加州結果出爐 裴林確定無緣捲土重來

評／一張床墊割出真實人性 大S和張蘭到底誰被矇在鼓裡

華府智庫：台今年和2024選舉 民進黨掌握優勢

記者張文馨／華盛頓報導

台灣九合一選舉前夕，華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）發表報告展望未來的美中台發展，預料中國大陸對台灣會延續並強化8月以來的壓迫做法，認為民進黨在今年和2024年選舉都掌握優勢，並建議美國在2027年前全面檢視台灣政策。

這篇研究的執筆者為華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）全球中國中心客座研究員莊宛樺（Jessica Drun）；她認為，身分認同政治（identity politics）短期內持續扮演影響台灣國內政治的主要驅動力，這意味著朝向泛綠政黨以及「以台灣人為中心」的敘事發展。

莊宛樺歸納出可能影響未來台灣政治發展的三因素，包含這次的18歲公民權的修憲複決公投結果（若通過，則2024年新增54萬名選民，台灣政治光譜由中間走向泛綠）、各政黨在這次選舉的表現，以及國民黨的改革。

她認為，儘管機率不大，但若國民黨能在2024年掌握行政權與國會多數，很大可能是因推動黨內改革和更新兩岸路線，後者必然使北京更加不悅，未來要觀察北京對國民黨的態度，以及國民黨能否抵抗來自中共的壓力。

至於民進黨，莊宛樺認為，蔡政府施政表現不俗，加上身分認同政治以及可能的18歲公民權加持，都可能使民進黨在今年和2024年選舉占優勢；不過，到投票那一刻之前，任何事情都可能影響選舉。

莊宛樺分析，台灣的政治環境發展勢必與北京的期待背道而馳，兩岸局勢會持續加劇，但不代表解放軍會在2027年發動全面入侵，北京會延續美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後做法，且加大對台灣的壓迫力度。

 除了莊宛樺，CSIS資深研究員、國務院前資深官員王曉岷（Robert Wang）21日接受布希美中關係基金會訪問，以及蘭德公司（RAND）資深分析師葛萊斯曼（Derek Grossman）16日投書日經亞洲時均表示，不認為北京短期內會進犯台灣。

他們認為，與其發動戰爭，中國大陸國家主席習近平更可能加大對台灣的外交、經濟和軍事壓力，訴諸網路戰和心理戰，或是灰色地帶行動；葛萊斯曼認為，武力是最後手段。

針對美國，莊宛樺建議，華府應在2027年以前，全面檢視台灣政策，擴大與台灣政界的聯繫，採取行動降低北京在國際爭奪涉台話語權的影響力，加強與盟友夥伴的協調合作，以及將台灣納入多邊論壇。

莊宛樺表示，美國上一次全面檢視台灣政策是1994年，那時台灣還未完成民主化，如今兩岸軍力失衡、中國大陸在全球與國際組織的影響力不斷擴大，以及美中戰略競爭等種種地緣戰略環境演變，美國有必要檢視對台政策；她建議美國政府擴大與台灣政界的聯繫，進一步了解各政黨的立場與優先政策，而非將台灣內部政治立場簡化為「獨立」或「統一」。

北京 國民黨 華府

上一則

薛瑞元說確診不能投票合憲 挨批兼大法官撈過界

下一則

新聞評論／當時代失去力量 小黨還要當政治色盲小綠？

延伸閱讀

美國酒店地產總商會周年晚宴暨頒獎典禮

美國酒店地產總商會周年晚宴暨頒獎典禮
北京住宅社區封控無家可歸 外賣郎街頭流浪3日

北京住宅社區封控無家可歸 外賣郎街頭流浪3日
中國疫情快速增加 京滬防疫更嚴格 多地興建方艙醫院

中國疫情快速增加 京滬防疫更嚴格 多地興建方艙醫院
北京一周內增逾5000例 倡導「非必要不離京」

北京一周內增逾5000例 倡導「非必要不離京」

熱門新聞

陳文茜雖身體大不如前，仍對工作充滿熱情。（取材自臉書）

陳文茜曝「腦下垂體功能已死」 下肢血管破裂臥床吸氧

2022-11-17 00:02
柯賜海往昔以舉牌抗議出名。(本報資料照片)

台灣「抗議天王」柯賜海 陳屍北巿公園車內

2022-11-20 21:41
台中港第32號碼頭貨櫃場的工作人員，16日在一只空貨櫃中，發現一具美國籍堪薩斯州女性遺體。(圖：警方提供)

洛杉磯運台貨櫃 驚見面目全非美籍女屍「漂流幾天窒息亡」

2022-11-17 02:24
國防部長奧斯丁(左)與參謀首長聯席會議主席密利16日在五角大廈舉行聯合記者會。奧斯丁指波蘭境內落彈，非俄國所為。(美聯社)

密利：解放軍訓練不足 犯台將是戰略錯誤 如同普亭侵烏

2022-11-16 22:04
台灣APEC領袖代表、台積電創辦人張忠謀。(美聯社)

讚APEC峰會「完美」 張忠謀：與習近平互動愉快

2022-11-19 20:49
台北動物園大貓熊團團。圖／台北動物園提供

哀悼團團離世 中國台辦：兩岸良性互動應共同珍惜

2022-11-19 09:28

超人氣

更多 >
維州沃爾瑪槍案6死6傷 目擊者稱兇嫌無差別掃射

維州沃爾瑪槍案6死6傷 目擊者稱兇嫌無差別掃射
汪小菲近千萬床墊將被燒毀 處理費用480美元

汪小菲近千萬床墊將被燒毀 處理費用480美元
南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災

南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災
鄭州富士康抗爭入夜再起 萬人與武警緊張對峙

鄭州富士康抗爭入夜再起 萬人與武警緊張對峙
感恩節晚餐還沒著落嗎？到好市多找救兵

感恩節晚餐還沒著落嗎？到好市多找救兵