華府智庫：台今年和2024選舉 民進黨掌握優勢

台灣九合一選舉前夕，華府 智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）發表報告展望未來的美中台發展，預料中國大陸對台灣會延續並強化8月以來的壓迫做法，認為民進黨在今年和2024年選舉都掌握優勢，並建議美國在2027年前全面檢視台灣政策。

這篇研究的執筆者為華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）全球中國中心客座研究員莊宛樺（Jessica Drun）；她認為，身分認同政治（identity politics）短期內持續扮演影響台灣國內政治的主要驅動力，這意味著朝向泛綠政黨以及「以台灣人為中心」的敘事發展。

莊宛樺歸納出可能影響未來台灣政治發展的三因素，包含這次的18歲公民權的修憲複決公投結果（若通過，則2024年新增54萬名選民，台灣政治光譜由中間走向泛綠）、各政黨在這次選舉的表現，以及國民黨 的改革。

她認為，儘管機率不大，但若國民黨能在2024年掌握行政權與國會多數，很大可能是因推動黨內改革和更新兩岸路線，後者必然使北京 更加不悅，未來要觀察北京對國民黨的態度，以及國民黨能否抵抗來自中共的壓力。

至於民進黨，莊宛樺認為，蔡政府施政表現不俗，加上身分認同政治以及可能的18歲公民權加持，都可能使民進黨在今年和2024年選舉占優勢；不過，到投票那一刻之前，任何事情都可能影響選舉。

莊宛樺分析，台灣的政治環境發展勢必與北京的期待背道而馳，兩岸局勢會持續加劇，但不代表解放軍會在2027年發動全面入侵，北京會延續美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後做法，且加大對台灣的壓迫力度。

除了莊宛樺，CSIS資深研究員、國務院前資深官員王曉岷（Robert Wang）21日接受布希美中關係基金會訪問，以及蘭德公司（RAND）資深分析師葛萊斯曼（Derek Grossman）16日投書日經亞洲時均表示，不認為北京短期內會進犯台灣。

他們認為，與其發動戰爭，中國大陸國家主席習近平更可能加大對台灣的外交、經濟和軍事壓力，訴諸網路戰和心理戰，或是灰色地帶行動；葛萊斯曼認為，武力是最後手段。

針對美國，莊宛樺建議，華府應在2027年以前，全面檢視台灣政策，擴大與台灣政界的聯繫，採取行動降低北京在國際爭奪涉台話語權的影響力，加強與盟友夥伴的協調合作，以及將台灣納入多邊論壇。

莊宛樺表示，美國上一次全面檢視台灣政策是1994年，那時台灣還未完成民主化，如今兩岸軍力失衡、中國大陸在全球與國際組織的影響力不斷擴大，以及美中戰略競爭等種種地緣戰略環境演變，美國有必要檢視對台政策；她建議美國政府擴大與台灣政界的聯繫，進一步了解各政黨的立場與優先政策，而非將台灣內部政治立場簡化為「獨立」或「統一」。