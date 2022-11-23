眾院新議長麥卡錫若想訪台？吳釗燮：會歡迎並積極安排

立法院外交及國防委員會上午邀請外交部長吳釗燮（圖）等人報告「G20峰會後國際關係變化對我國安影響」並備質詢。（記者許正宏／攝影）

台外交部長吳釗燮24日列席立法院外交國防委員會備詢時，針對料將接任美國眾院 議長的麥卡錫（Kevin McCarthy）若訪台，表示「如果有這個心願讓我們知道」，政府會歡迎並積極安排。

在會前受訪時，吳釗燮指出，美國國會議員或者高層來台灣，「這都是我們外交部門工作」，國際社會人士不管是國會議員或其他人士，包括目前高層希望能夠來台訪問展現對台支持，政府都會表示歡迎。

爾後在立委趙天麟繼續詢問美國白宮已表示不論誰當選議長，都支持國會議員訪台，吳釗燮則回應，只要有國外政要希望來台灣訪問、展現對台支持，「我們都表達歡迎之意，也會積極協助安排」。美國國會議員或者國會議長，「如果有這個心願讓我們知道，我們會具體來安排」。他並指出，歐洲國家政黨、國會領袖都希望來台，「我們都表達歡迎，也都會很好安排」。

另外對於台捐助烏克蘭 18億一事，吳釗燮表示，烏克蘭受到那麼慘重損失後，台政府是「發揮愛心」，並沒有要求回報，純粹是台灣人民要善盡國際社會的責任，也懇請立委能通過外交部編列的援外預算。

而針對歐洲國家立陶宛 在台灣設立了經貿代表處，卻並不具備領事事務功能，吳釗燮則回應，立陶宛經創部希望拓展在台的經貿業務、設立經貿辦事處，現在也已設立了，若未來要開辦領務方面的業務，外交部會全力支持。