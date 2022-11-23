上校向德恩收賄案 共諜手中疑有陸軍高層資料

共諜曾指示向德恩上校刺探陸軍高階將領背景及個人喜好。(本報資料照片)

邵維強10幾年前被中共 吸收，長年利用媒體、協會理事長身分穿梭兩岸，物色現役軍人與大陸接觸。邵吸收上校向德恩後，曾指示向刺探陸軍高階將領背景及個人喜好；但檢方目前無事證證明向有刺探情況。不過邵透過旅行社經營地下匯兌，接觸國軍將領，被認定是共諜，金門地檢署上月依銀行法、國家安全法等罪起訴，法院也裁定續押。

向德恩前妻曾在邵維強經營的旅行社任職，兩人2011年結婚，邵受邀出席宴會，在向妻牽線下，邵維強與向德恩搭上線；2018年，邵維強從向妻口中得知向德恩想要退伍，以贈禮、送錢方式，成功吸收向德恩。

邵維強與軍方互動都具體拍照，或交出對方名片給中共組織覆命，藉此核銷在台活動經費，邵曾要求向，反映軍中部隊情況，還提供對兩岸情勢看法，平時、戰時可為大陸提供那些幫助等，還藉由向之手，鎖定包含軍團中將指揮官、陸軍副司令要刺探情報，都是陸軍少將以上高層。

檢調在邵維強手機 、筆記本中，查獲多個化名身分，持續釐清。但邵強調，高階將領資料是他網路查詢後彙整回覆給大陸，向也否認提供高層資料給邵；邵維強今年中遭收押後，向德恩刪除兩人交往資料，檢方認定事證不足以證明向有從事刺探行為，無法構成犯罪。