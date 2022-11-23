我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維州沃爾瑪槍擊 槍手自轟亡 警：不超過10死 多人傷

奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決

上校向德恩收賄案 共諜手中疑有陸軍高層資料

記者張議晨／高雄23日電
共諜曾指示向德恩上校刺探陸軍高階將領背景及個人喜好。(本報資料照片)
共諜曾指示向德恩上校刺探陸軍高階將領背景及個人喜好。(本報資料照片)

邵維強10幾年前被中共吸收，長年利用媒體、協會理事長身分穿梭兩岸，物色現役軍人與大陸接觸。邵吸收上校向德恩後，曾指示向刺探陸軍高階將領背景及個人喜好；但檢方目前無事證證明向有刺探情況。不過邵透過旅行社經營地下匯兌，接觸國軍將領，被認定是共諜，金門地檢署上月依銀行法、國家安全法等罪起訴，法院也裁定續押。

向德恩前妻曾在邵維強經營的旅行社任職，兩人2011年結婚，邵受邀出席宴會，在向妻牽線下，邵維強與向德恩搭上線；2018年，邵維強從向妻口中得知向德恩想要退伍，以贈禮、送錢方式，成功吸收向德恩。

邵維強與軍方互動都具體拍照，或交出對方名片給中共組織覆命，藉此核銷在台活動經費，邵曾要求向，反映軍中部隊情況，還提供對兩岸情勢看法，平時、戰時可為大陸提供那些幫助等，還藉由向之手，鎖定包含軍團中將指揮官、陸軍副司令要刺探情報，都是陸軍少將以上高層。

檢調在邵維強手機、筆記本中，查獲多個化名身分，持續釐清。但邵強調，高階將領資料是他網路查詢後彙整回覆給大陸，向也否認提供高層資料給邵；邵維強今年中遭收押後，向德恩刪除兩人交往資料，檢方認定事證不足以證明向有從事刺探行為，無法構成犯罪。

中共 手機

上一則

鴻海拓展半導體新局 延攬蔣尚義擔任策略長

下一則

共諜吸收 陸軍上校收賄 穿軍服簽投降書

熱門新聞

陳文茜雖身體大不如前，仍對工作充滿熱情。（取材自臉書）

陳文茜曝「腦下垂體功能已死」 下肢血管破裂臥床吸氧

2022-11-17 00:02
柯賜海往昔以舉牌抗議出名。(本報資料照片)

台灣「抗議天王」柯賜海 陳屍北巿公園車內

2022-11-20 21:41
台中港第32號碼頭貨櫃場的工作人員，16日在一只空貨櫃中，發現一具美國籍堪薩斯州女性遺體。(圖：警方提供)

洛杉磯運台貨櫃 驚見面目全非美籍女屍「漂流幾天窒息亡」

2022-11-17 02:24
國防部長奧斯丁(左)與參謀首長聯席會議主席密利16日在五角大廈舉行聯合記者會。奧斯丁指波蘭境內落彈，非俄國所為。(美聯社)

密利：解放軍訓練不足 犯台將是戰略錯誤 如同普亭侵烏

2022-11-16 22:04
台灣APEC領袖代表、台積電創辦人張忠謀。(美聯社)

讚APEC峰會「完美」 張忠謀：與習近平互動愉快

2022-11-19 20:49
台北動物園大貓熊團團。圖／台北動物園提供

哀悼團團離世 中國台辦：兩岸良性互動應共同珍惜

2022-11-19 09:28

超人氣

更多 >
離婚後給光全部身家 吳奇隆不出惡言被網友讚真男人

離婚後給光全部身家 吳奇隆不出惡言被網友讚真男人
奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決

奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決
洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年

洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年
大汪「瑞典皇室床墊」下落曝光 離婚周年日正式歸還

大汪「瑞典皇室床墊」下落曝光 離婚周年日正式歸還
張蘭公開一整排語音訊息 控大S「早就想和韓國人結婚」

張蘭公開一整排語音訊息 控大S「早就想和韓國人結婚」