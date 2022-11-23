共諜吸收 陸軍上校收賄 穿軍服簽投降書

向德恩（右）在邵維強（左）利誘下，每月收取中共提供的4萬元台幣內應費，還穿著軍服簽下有辱軍魂的「投降承諾書」。(圖：讀者提供)

陸軍步兵訓練指揮部上校主任向德恩，任職564旅上校副旅長時被共諜邵維強吸收，收取大陸56萬元台幣(約1萬7990美元)後，穿軍服簽署「投降承諾書」，稱兩岸開戰「會盡自己能力為祖國效力」。高雄地檢署昨依貪汙治罪條例違背職務收賄罪起訴向德恩，具體求刑12年。向德恩移審後，法官認為有「逃亡」之虞，裁定續押。

國防部 昨表示，此案凸顯中共 對台滲透吸收、蒐情竊密，已形成嚴峻威脅；未來將持恆強化官兵反情報教育，與國安單位密切協作，共同反制中共滲透蒐情。

向德恩曾任金門守備大隊上校大隊長、206旅、564旅上校副旅長，8軍團作戰處副處長，5月底調至現職，檢調9月底赴向住處、辦公室搜索，目前僅依貪汙罪起訴，相關資料交由國防部調查，若向有交付機密資料給對岸或出現與職務無關文件，再朝國家安全法偵辦。

檢調查出，邵維強為金門駐地記者，經營旅行社，還是金門兩岸經貿文化觀光發展協會首任理事長，有多重身分；2016年至2018年間，向德恩任金門守備大隊長，因仕途、情場不遂萌生退伍念頭，邵知道後頻頻接觸。

邵勸向德恩不要退伍，稱有人脈可安排升遷，交付陸方準備、刻有向德恩姓名的長白山印章，及共軍 高階將領向守志所寫回憶錄當印信，稱統一後前途無可限量，就此被中共吸收成內應。

2018年向德恩調任564旅上校副旅長，邵維強在飯店請向德恩簽署「投降承諾書」，稱可以「早一點爭取習大大認同」、「如果將來以後有戰事，我們為兩岸和平統一的陣線來做好準備」，每月交付4萬元台幣給向德恩。

前年1月初，向到邵經營的旅行社，身著軍服宣誓效忠中共，「一旦兩岸發生戰爭，本人會在自己的工作崗位上，盡自己能力為祖國效力，完成和平統一的光榮使命」。

檢調接獲情資，金門地檢署查獲邵維強共諜網絡，發現邵將接觸將領互動記錄在筆記本，傳中共組織覆命。