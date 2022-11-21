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趙少康：蔡英文悼拜登狗 對團團不吭聲 府：只想到藍綠

台灣新聞組／台北21日電
台北市立動物園大貓熊團團離世，中廣董事長趙少康批評蔡英文總統對團團默不吭聲，卻哀悼美國總統拜登的狗過世。（圖：北市動物園提供）
台北市立動物園大貓熊團團離世，中廣董事長趙少康批評蔡英文總統對團團默不吭聲，卻哀悼美國總統拜登的狗過世。（圖：北市動物園提供）

針對台北市立動物園大貓熊（中國大陸稱「熊貓」）團團離世，中廣董事長趙少康昨批評蔡英文總統對團團默不吭聲，卻哀悼美國總統拜登的狗過世，實在可悲。而團團病逝，前總統馬英九辦公室發表聲明表達哀悼。

本報系聯合報報導，趙少康表示，拜登飼養13年的德國牧羊犬「冠軍」（Champ）離世，蔡英文在第一時間立刻留言哀悼，陪伴台灣14年的大貓熊團團不幸因病過世，蔡英文總統到現在都無動於衷、不聞不問，連一句悼唁的話都沒有。

趙少康說，蔡英文總統對「冠軍」的熱情與對團團的冷血，實在有天壤之別。一個人的意識形態能把最起碼的人性都淹沒，真是可悲可懼。

總統府發言人張惇涵說，團團伴隨著許多人的兒時回憶，對於團團的離開，包括蔡英文總統在內，很多人都感到難過不捨，也感謝台北市立動物園及醫療團隊盡力到最後一刻。但非常遺憾也令人訝異的是，當許多人不捨團團生命的離去，趙少康卻只想到政治的統獨藍綠，「只好用趙少康先生的話來回應他，這才是『意識形態把人性淹沒，可悲可懼』。」

馬英九辦公室指出，團團與圓圓是2005年時任國民黨主席連戰先生訪問中國大陸後，大陸同意贈送台灣，於2008年12月終於抵台。團團圓圓象徵兩岸大交流時代，兩岸人民情感的真摯交流互動，也感謝團團來台14年，與許多台灣大小朋友相會，帶給台灣民眾許許多多美好的回憶。

此外，19日離世的團團也是全球首隻「鈦牙」大貓熊。台大醫院口腔顎面外科主治醫師李正喆在臉書表示，「希望他帶著我們幫他做的假牙，到另外一個世界沒有病痛，繼續啃著他喜歡吃的竹子」。

蔡英文 趙少康 馬英九

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