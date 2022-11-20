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新聞眼／張忠謀APEC峰會際遇 如台在國際縮影

記者 蔡晉宇、侯俐安
睽違四年，張忠謀再度以蔡英文總統特使身分赴APEC參加領袖高峰會。（本報資料照片）
睽違四年，張忠謀再度以蔡英文總統特使身分赴APEC參加領袖高峰會。（本報資料照片）

暌違四年，張忠謀再度以蔡英文總統特使身分赴APEC參加領袖高峰會實體會議，不同於四年前的是，全球地緣政治緊張情勢升高，不僅台海和平受國際關注，連同台積電也隨著晶片戰，置身地緣政治風暴中心。當張忠謀從一位無涉政治的企業領袖，瞬間成為大國博弈間的槓桿，在APEC峰會上的際遇，儼然是台灣當前在國際縮影。

APEC峰會期間，美、日領導人與張忠謀交流圍繞在晶片議題，美日都對台積電能前往當地設廠，感到滿意，雙方彼此認定是政治經濟的盟友角色相當明確。

至於張忠謀見到習近平，相比四年前張忠謀出席APEC時，被問到與習近平的互動，僅透露是「友善而坦白」。此次兩人再相見，習近平已在中共20大穩固勢力，張忠謀當面恭喜他，可說是台灣近來對習遞出的一大善意，從張透露的兩人短暫交談內容，習對他也展現某種程度善意。

張忠謀代表出席APEC是多方政治折衝下的產物，不可能代表政府和習近平觸及敏感的兩岸議題。但如同張忠謀透露的訊息，此次會議許多領袖都表達他們對地區和平穩定，有「非常強烈的期望」。

由於全球地緣政治的緊張，儘管安全風險原本並未列入APEC正式議程，此次會議許多國家都對此議題表達關切。領袖宣言更強調戰爭為人類帶來巨大苦難，並使全球經濟現有的脆弱性惡化。

國際政治大氣候瞬息萬變，APEC原是以經貿為主的區域聯盟，對經濟以國際貿易為主的台灣而言，能走出去交朋友、避免成為衝突焦點，是最大利益。如同此次會議上可見各國追求穩定經濟發展的契機，且都認同唯有和平穩定才能發展經濟，張忠謀口中「完美」的APEC成果，政府未來的行動才是關鍵。

APEC 習近平 台積電

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