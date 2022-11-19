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即時短評／張忠謀赴APEC 美中對抗下的台灣縮影

記者蔡晉宇
睽違四年，張忠謀再度以蔡英文總統特使身分赴APEC參加領袖高峰會實體會議。（聯合報系資料照片）
睽違四年，張忠謀再度以蔡英文總統特使身分赴APEC參加領袖高峰會實體會議。（聯合報系資料照片）

睽違四年，張忠謀再度以蔡英文總統特使身分赴APEC參加領袖高峰會實體會議，不同於四年前的是，近年來美中對壘情勢升高，不但將台灣推上美中對抗第一線，連同台積電也隨著晶片戰，置身地緣政治風暴中心。當張忠謀從一位無涉政治的企業領袖，變成了大國博弈之間的槓桿，在APEC峰會上的際遇，儼然就是台灣當前在國際縮影。

峰會期間，張忠謀與美、日領導人間的交流，在禮尚往來之餘，還圍繞在晶片議題，且無論美、日都對於台積電能前往當地設廠，將先進製程產能引入感到滿意，雙方彼此認定是政治、經濟盟友角色相當明確。

但一如台灣對於通盤地接受美國下指導棋，並非毫無怨言，張忠謀從商業角度，同樣點出台積電所面對的類似處境，指出雖樂見把一小部分先進晶片製程移往美國亞利桑那州，仍多次強調，生產成本將增加五十個百分點之多。

類似言論這並非頭一遭，早在去年APEC峰會上，張忠謀甚至以更強硬的措辭表示，美國過去主張自由貿易，近來突然要在境內增加積體電路製造比重，試圖讓時光倒流的做法，是相當不切實際的。

至於張忠謀見到習近平，雙方幾乎無話可說，只能互相客套問好，「欲說還休，卻道天涼好個秋」的情景，也恰巧反映出了兩岸當前缺乏談話基礎的現況。習近平當然明白，台積電在美中對抗的大環境底下，只能被迫選邊站，高階晶片不能赴中設廠並非張忠謀能拍板。

同樣地，張忠謀也清楚，自己能有機會代表出席APEC，正是多方政治折衝下的產物，不可能代表政府和習近平觸及敏感地兩岸議題。相敬如賓，於是成了外交場合的最佳選項。

國際政治大氣候瞬息萬變，張忠謀年邁仍穿梭在各國領袖間的身影，象徵台積電之於台灣的無可取代性，在APEC實體峰會上與東西方不同陣營領袖間的互動，更道盡了台灣處在美中兩強之間的左右為難。

台積電 APEC 晶片

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