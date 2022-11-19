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APEC領袖會議 張忠謀會岸田文雄、李顯龍 將同台賀錦麗

記者蔡晉宇／台北19日電
代表台灣出席APEC領袖會議的張忠謀（左），18日在會場與美國貿易代表戴琪（右）握手致意，兩人並短暫交談。（中央社）
代表台灣出席APEC領袖會議的張忠謀（左），18日在會場與美國貿易代表戴琪（右）握手致意，兩人並短暫交談。（中央社）

APEC經濟領袖會議昨天登場，台灣APEC領袖代表、台積電創辦人張忠謀除在經濟領袖會上與多國領袖非正式談話、交流，並與日本首相岸田文雄、新加坡總理李顯龍兩國領袖進行雙邊會談。預計今天有機會與美國副總統賀錦麗同台，下午4時返台。

暌違三年，亞太經合會（APEC）經濟領袖會議在泰國曼谷恢復實體舉行，18日至19日接連兩天舉行經濟領袖會議。總統府昨天釋出照片，張忠謀前晚與美國國務卿布林肯在領袖晚宴上比鄰而坐，兩人愉快交談；另一張是加拿大總理杜魯多在晚宴上向張忠謀問候致意。

張忠謀昨天參加一整天馬拉松式會議，在會議場邊還走向美國貿易代表戴琪身旁致意，兩人短暫交談；李顯龍也在會場內主動走到張忠謀身邊打招呼。

此外，張忠謀昨天下午和日本首相岸田文雄舉行雙邊會談，兩人針對全球情勢及台日經貿等合作成果交換意見。岸田文雄表示，將持續深化台日合作與交流，雙方並積極探索各項可能性。

張忠謀感謝日本在各國際場域重申台海和平重要性，也請日本持續支持台灣的國際參與，例如CPTPP。張忠謀向岸田重申，台灣具有高度意願及能力符合CPTPP的高標準規範，願與日本等理念相近國家持續強化合作，共同維護與促進台海及印太區域之和平穩定及繁榮發展。

張忠謀也跟岸田博感情，強調台灣與日本每逢災害及困難時均互相伸出援手。在全球疫情大流行之際，雙方更在第一時間互相提供口罩、防護衣及疫苗等珍貴醫療物資，展現雙方互信互助的緊密友誼。張忠謀也請日方今後持續支持台灣參與WHA、CPTPP等國際組織。

李顯龍昨晚也在臉書貼出與張忠謀、張淑芬夫婦喝茶的照片，並撰文指出，上次三人一起喝茶，是2018年在巴布亞紐幾內亞的APEC領袖峰會，當時張忠謀同樣是中華台北的代表，歷經2019年APEC峰會取消、2020及2021年兩年的線上會議，很高興再次與二人相見。

日本 APEC 岸田文雄

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