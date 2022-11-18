APEC晚宴 張忠謀坐布林肯旁 2人密切交談畫面曝光

台灣APEC領袖代表、台積電創辦人張忠謀（右）17日晚間出席APEC經濟領袖歡迎晚宴，張忠謀和美國國務卿布林肯（左）比鄰而坐，兩人密切交談。（中央社）

亞太經濟合作會議（APEC ）峰會18、19日在泰國首都曼谷舉行，21個成員領袖參加，代表台灣出席的台積電創辦人張忠謀與張淑芬夫婦17日下午飛抵曼谷，晚間出席APEC經濟領袖歡迎晚宴（AELM Gala Dinner），根據代表團凌晨公布照片，張忠謀和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）比鄰而坐，兩人密切交談。

是否見賀錦麗談晶片？備受關注

各界關注張忠謀此行是否與美方討論晶片問題。行政院經貿辦總談判代表鄧振中昨表示，台灣希望能參加更多區域整合組織，也願意接受「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的高標準。至於是否有機會和美國貿易代表戴琪 舉行雙邊會談，他表示不會放棄。

張忠謀抵達曼谷後被詢問此次是否要和美國副總統賀錦麗討論晶片議題，張忠謀說，「我們剛剛才到」；至於台積電美國亞利桑納州廠議題，張忠謀則連說兩次，「會擴建」。

張忠謀是第五度代表蔡英文 總統、第六度代表台灣，擔任領袖代表出席APEC峰會。

張忠謀昨出發前在機場表示，這次APEC經濟領袖會議是四年以來首次面對面的會議，也是他第六次受到總統任命參加，對於APEC的程序已經非常熟悉了，會議中的有些領袖也還算熟悉，上周蔡英文已交付他幾個重點向其他APEC經濟領袖表達，他會遵照蔡英文的指示，盡量、盡力表達。

APEC雙部長級年會昨日登場，台灣由行政院經貿辦總談判代表鄧振中和國發會主委龔明鑫代表出席；外界關注台灣與美國貿易代表戴琪舉行雙邊會談可能。鄧振中昨在會後記者會上表示，「戴琪的確一整天都坐在會場裡面，很認真也非常敬佩她的認真，我沒有辦法證實是否有討論，但不會放棄」。龔明鑫透露鄧振中休息時間也和戴琪談笑風生，「笑得很大聲」，互動非常好，談什麼就不知道。鄧振中說，大家都很珍惜這個場合。

至於是否與中國大陸代表互動，鄧振中與龔明鑫都表示沒有。

鄧振中：接受CPTPP高標準