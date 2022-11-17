馬英九：蔡英文接受ECFA卻拒絕九二共識？

「九二共識」昨天屆滿30年，前總統馬英九 昨天表示，「九二共識」不僅合乎憲法，也帶來和平紅利，符合國際社會期盼，且至今仍然有效、為對岸所接受；他說，政府迄今接受的ECFA就是九二共識的產物，「蔡總統既然可以接受ECFA，為何不能接受九二共識？」

馬英九在臉書發文指出，1992年11月16日，中國大陸海協會以傳真信函回覆台方海基會去函，對海基會提出建議「兩岸均堅持『一個中國』原則，但認知各有不同，雙方同意以口頭聲明的方式各自表達」，表示「充分尊重並接受」，雙方乃達成共識，這就是後來被稱為「九二共識」達成的經過。

馬英九表示，雙方達成共識第二天，聯合報標題為「一中各表」，之後媒體跟進引用，「一中各表」的九二共識，遂成為兩岸共同政治基礎，昨天屆滿30年。

馬英九說，「九二共識」達成後，在前總統李登輝及自己執政時期，達成了「辜汪會談」、三通直航、簽署包括ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）在內的23項協議，以及2015年11月7日兩岸領導人在新加坡 會晤的「馬習會」，促成兩岸和平穩定，但現在台灣卻被外媒比擬為烏克蘭、世界最危險地方，兩岸陷入前所未有僵局危機。

馬英九指出，九二共識是兩岸當局的共識，非國共兩黨共識，「是由台方提出，對岸接受」，符合中華民國 憲法與法律，已是須遵守的憲政責任；馬也表示，不管從中共20大報告或對岸回應蔡總統今年國慶談話來看，顯見大陸方面從未放棄「九二共識」作為兩岸共同政治基礎，也就是九二共識現在仍然有效。他要再次呼籲蔡總統，既然雙方都願意對話，何必拒斥「九二共識」？