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小三通復航？國台辦：卡在民進黨自設障礙

台灣新聞組／台北17日電
福建廈門、莆田市台協走訪小三通口岸，指當地「復航條件完備」。圖為客運船「迅安」號停靠在五通碼頭。(圖：廈門台協提供)
福建廈門、莆田市台協走訪小三通口岸，指當地「復航條件完備」。圖為客運船「迅安」號停靠在五通碼頭。(圖：廈門台協提供)

「小三通」客運何時復航？大陸國台辦發言人馬曉光昨天表示，只要民進黨撤除自己設置的障礙，通航就可以恢復正常；但陸委會昨晚回應，需要兩岸雙方航管部門許可，故需雙方溝通或相互配合才能執行。

馬曉光說，中斷直接往來是「民進黨當局單方面所為」，恢復時卻要求雙方進行官方溝通，這不是政治操弄是什麼？不是為拖延恢復而製造藉口、甩鍋大陸又是什麼？他說，相信兩岸相關業者也沒有任何障礙，只要民進黨撤除自己設置的障礙，兩岸相關業者就可以根據兩岸民眾實際需求處理航班等具體問題，金廈兩地通航就可以恢復正常。

馬曉光指出，2020年2月，民進黨在未與大陸方面做任何溝通情況下，不僅中斷小三通，也單方面暫停兩岸除往返北京、上海、廈門、成都四地以外的其他客運航班，「在大陸看來這些航點我們都沒有停，這一年多來，民進黨當局反覆說要逐步恢復兩岸人員交往，我們聽了無數次，始終只聞樓梯響，不見人下來」。

馬曉光呼籲，如果民進黨當局真正體恤台灣民眾，就盡快拿出取消人為限制的行動，不要再損害兩岸同胞特別是金門、馬祖同胞的切身利益。

馬曉光還宣布，自18日0時起，搭乘兩岸航班登機前需48小時內兩次核酸陰性證明調整為一次。

陸委會表示，長期以來，有關「小三通」航班相關安排，航線管理及「CIQS」（通關檢疫團隊）港口實務運作配合事項，雙方已有既定聯繫機制，「因涉及運量對等考量及公權力事項，一向是由我方交通部航港局及陸方航管部門負責進行相關協調，非航運公司可自行決定」。政府了解台商期盼「小三通」客運早日復航，將依整體情勢持續滾動評估，「重要節日啟動客運航班是可能的作法」，在做好相關準備及溝通後，會適時公布重啟小三通客運航班時間和內容。

國民黨立委陳玉珍16日表示，他已請台商確認過，確認廈門五通客運碼頭工作人員及設施基本條件均已完備，隨時可以因應兩岸小三通客運重新啟航，呼籲蔡政府不要再阻撓、政治操作。

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