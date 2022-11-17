白宮協調官柯比：台海緊張沒人可鬆懈

白宮國安會戰略溝通協調官柯比 日前在印尼峇里島接受美國之音專訪表示，對於台海的緊張局勢，沒有人可以鬆懈。

美國總統拜登 和中國國家主席習近平日前舉行三小時實體會談，拜登在會後記者會被問到對台海局勢的評估，他說，「我不認為中國有意立即侵略台灣，我很清楚表示，我們的台灣政策一直都沒有改變」。

針對最新說法，柯比表示，對台海的緊張局勢，沒有人可以鬆懈；拜登也說，希望和平方式解決緊張，美國不希望看到片面改變現狀，更不希望以武力改變現狀。

此外，聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲推文表示，他在國會接見了台灣外交部政務次長蔡明彥，強調美國國會對台灣韌性、安全和民主的共同承諾。梅南德茲表示，面對北京 的進犯意圖和脅迫，美國必須持續支持且與台灣站在一起。

而美國國會美中經濟暨安全審查委員會（USCC）發布年度報告指出，中國今年大幅加大對台侵略性作為，美方應透過立法在行政部門下成立永久性跨部會委員會，就中國攻擊、封鎖台灣等可能行徑研擬制裁或經濟懲罰措施，並通知國會是否有任何能夠提高措施效力的修法需求。

大陸國台辦發言人馬曉光則表示，大陸始終致力於保持台海和平穩定，但台獨分裂勢力及其活動和台海和平穩定水火不容，只有堅決反對遏制台獨才能維護和平。