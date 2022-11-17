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白宮協調官柯比：台海緊張沒人可鬆懈

台灣新聞組／台北17日電

白宮國安會戰略溝通協調官柯比日前在印尼峇里島接受美國之音專訪表示，對於台海的緊張局勢，沒有人可以鬆懈。

美國總統拜登和中國國家主席習近平日前舉行三小時實體會談，拜登在會後記者會被問到對台海局勢的評估，他說，「我不認為中國有意立即侵略台灣，我很清楚表示，我們的台灣政策一直都沒有改變」。

針對最新說法，柯比表示，對台海的緊張局勢，沒有人可以鬆懈；拜登也說，希望和平方式解決緊張，美國不希望看到片面改變現狀，更不希望以武力改變現狀。

此外，聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲推文表示，他在國會接見了台灣外交部政務次長蔡明彥，強調美國國會對台灣韌性、安全和民主的共同承諾。梅南德茲表示，面對北京的進犯意圖和脅迫，美國必須持續支持且與台灣站在一起。

而美國國會美中經濟暨安全審查委員會（USCC）發布年度報告指出，中國今年大幅加大對台侵略性作為，美方應透過立法在行政部門下成立永久性跨部會委員會，就中國攻擊、封鎖台灣等可能行徑研擬制裁或經濟懲罰措施，並通知國會是否有任何能夠提高措施效力的修法需求。

大陸國台辦發言人馬曉光則表示，大陸始終致力於保持台海和平穩定，但台獨分裂勢力及其活動和台海和平穩定水火不容，只有堅決反對遏制台獨才能維護和平。

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