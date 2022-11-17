裴洛西將和眾院議長說Bye 可望接任的麥卡錫也可能訪台

隨著共和黨拿下眾院控制權，裴洛西的眾院議長生涯畫下句點。（歐新社）

隨著共和黨 成功拿下眾院 控制權，取得218席過半席次，將為裴洛西 的眾院議長生涯畫下句點。共和黨預料將向拜登總統施壓，對中國採取更加強硬的態度，而可望接任眾院議長的麥卡錫（Kevin McCarthy）則曾經表達有意率國會代表團訪問台灣的意願。

82歲的裴洛西擔任民主黨眾院領袖長達20年左右，而且是唯一擔任美國眾院議長的女性，她在2007年1月至2011年1月、以及2019年1月以來擔任眾院議長，歷任四位總統。

儘管裴洛西有驚人的籌款能力，而且對民主黨團的控制強大，但在期中選舉之前，裴洛西的大位寶座就已面臨挑戰，因為中間派和激進派人士都希望有所改革。

裴洛西目前對於未來計畫有所保留，包括關於她是否會做滿她代表舊金山選區的眾議員第19個任期。在上周日，裴洛西也不願透露她是否會在本月舉行的閉門黨內選舉中再度競選黨團領袖。

另一方面， 現任眾院共和黨領袖、57歲加州聯邦眾議員麥卡錫，15日獲共和黨提名角逐眾院議長，因此有望取代民主黨的裴洛西成為議長。

麥卡錫先前曾表示，將帶領國會議員訪問台灣，以響應裴洛西8月的訪台之行。彭博資訊報導指出，這可能會再次引起中國的激烈反應，包括在台灣附近實行軍事演習和導彈試射，並可能導致中國切斷因拜習會而恢復的對話。

除此之外，麥卡錫還希望組建一個專門針對中國的國會特別委員會，涉及的議題從貿易和國家安全到疫情起源等。他提及的每個議題都可能招致中國的譴責甚至報復。華盛頓智庫史汀生中心中國政策研究員孫韻（Yun Sun）表示，這可能代表中美關係將更危險地惡化。