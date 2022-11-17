我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝

密利：解放軍訓練不足 犯台將是戰略錯誤 如同普亭侵烏

裴洛西將和眾院議長說Bye 可望接任的麥卡錫也可能訪台

編譯葉亭均／綜合外電
隨著共和黨拿下眾院控制權，裴洛西的眾院議長生涯畫下句點。（歐新社）
隨著共和黨拿下眾院控制權，裴洛西的眾院議長生涯畫下句點。（歐新社）

隨著共和黨成功拿下眾院控制權，取得218席過半席次，將為裴洛西的眾院議長生涯畫下句點。共和黨預料將向拜登總統施壓，對中國採取更加強硬的態度，而可望接任眾院議長的麥卡錫（Kevin McCarthy）則曾經表達有意率國會代表團訪問台灣的意願。

82歲的裴洛西擔任民主黨眾院領袖長達20年左右，而且是唯一擔任美國眾院議長的女性，她在2007年1月至2011年1月、以及2019年1月以來擔任眾院議長，歷任四位總統。

儘管裴洛西有驚人的籌款能力，而且對民主黨團的控制強大，但在期中選舉之前，裴洛西的大位寶座就已面臨挑戰，因為中間派和激進派人士都希望有所改革。

裴洛西目前對於未來計畫有所保留，包括關於她是否會做滿她代表舊金山選區的眾議員第19個任期。在上周日，裴洛西也不願透露她是否會在本月舉行的閉門黨內選舉中再度競選黨團領袖。

另一方面， 現任眾院共和黨領袖、57歲加州聯邦眾議員麥卡錫，15日獲共和黨提名角逐眾院議長，因此有望取代民主黨的裴洛西成為議長。

麥卡錫先前曾表示，將帶領國會議員訪問台灣，以響應裴洛西8月的訪台之行。彭博資訊報導指出，這可能會再次引起中國的激烈反應，包括在台灣附近實行軍事演習和導彈試射，並可能導致中國切斷因拜習會而恢復的對話。

除此之外，麥卡錫還希望組建一個專門針對中國的國會特別委員會，涉及的議題從貿易和國家安全到疫情起源等。他提及的每個議題都可能招致中國的譴責甚至報復。華盛頓智庫史汀生中心中國政策研究員孫韻（Yun Sun）表示，這可能代表中美關係將更危險地惡化。

眾院 裴洛西 共和黨

上一則

陳文茜曝「腦下垂體功能已死」 下肢血管破裂臥床吸氧

延伸閱讀

襲裴洛西丈夫 狄帕培聯邦法院出庭 恐面臨30年刑

襲裴洛西丈夫 狄帕培聯邦法院出庭 恐面臨30年刑
麥卡錫角逐眾院議長 得尋求黨內右翼支持

麥卡錫角逐眾院議長 得尋求黨內右翼支持
美中恢復合作對抗氣候變遷 雙方特使將會談 「全球鬆口氣」

美中恢復合作對抗氣候變遷 雙方特使將會談 「全球鬆口氣」
差一席就過半 眾院共和黨人閉門投票提名麥卡錫任議長

差一席就過半 眾院共和黨人閉門投票提名麥卡錫任議長

熱門新聞

鄭雅勻常在社群分享貴婦生活。圖／摘自臉書

老公涉及洗錢擄人案遭起底 美妝網紅貴婦人設翻車了

2022-11-14 12:45
台灣民意基金會最新民調，台北市長候選人反感度排行榜陳時中居冠。(本報資料照片)

親綠民調：陳時中反感度居冠 年輕人支持崩盤

2022-11-11 02:30
拜登總統在拜習會結束後舉行記者會。(美聯社)

拜登：我不認為中國有意立即侵略台灣

2022-11-14 10:34
距離舞台不到百公尺的輪胎行前出現手槍。圖／翻攝自臉書「爆料公社公開版」

台總統蔡英文赴桃園替候選人站台 造勢現場驚見槍支

2022-11-10 10:08
國民黨台北市長參選人蔣萬安參選立委時，曾和太太在街頭拜票。(本報資料照片)

蔣萬安當年險被妻子石舫亘分手 是這「學長」來勸和

2022-11-13 23:20
今年10月3日舉行公共電視Taiwan Plus頻道開播記者會，TaiwanPlus代理執行長余佳璋出席。記者曾原信／攝影

TaiwanPlus遭中國蘋果下架 台文化部：在害怕什麼

2022-11-11 15:56

超人氣

更多 >
習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多

習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多
預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人

預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人
年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助

年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助
南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺

南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺
共和黨大金主、黑石集團執行長蘇世民：不支持川普參選

共和黨大金主、黑石集團執行長蘇世民：不支持川普參選