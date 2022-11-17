洛杉磯運台貨櫃 驚見面目全非美籍女屍「漂流幾天窒息亡」

台中港第32號碼頭貨櫃場的工作人員，16日在一只空貨櫃中，發現一具美國籍堪薩斯州女性遺體。(圖：警方提供)

上月底由美國洛杉磯 出發到台灣的一只空貨櫃，昨天抵達台中港第32號碼頭貨櫃場，工作人員打開發現，竟有一具已腐爛的女屍；警方查出是41歲的美國籍女子，已經通報刑事局國際科以及聯繫美國在台協會（AIT）協助確認身分。女子是遇害遭棄置，還是被關入貨櫃悶死，今報請檢察官相驗釐清。

台中港務警察 總隊中突堤中隊指出，貨櫃10月運到美國洛杉磯，10月22日再空櫃出發回台灣，昨天下午2時卸載於台中港32號碼頭貨櫃場，工作人員打開檢查時，發現裡面竟有死亡女子，立即報警；員警到場封鎖現場，依據死者身上皮夾內證件，確認是41歲美國籍堪薩斯州女性。

警方表示，女遺體頭髮是金色，遺體腐爛出現屍水，研判已死亡20多天，不排除女子在美國因不明原因進入貨櫃，漂流沒幾天就死亡；全案依不明死亡案規定處理，報請檢察官相驗，通報請刑事局國際科，並請AIT協助聯繫家屬到台指認。

台中港務警察總隊一名刑警說，他在港警總隊10年，從沒遇過這種涉外案件，美國人死在空貨櫃，在台灣發現，不排除案情發展有任何可能。

法醫高大成指出，貨櫃是密閉空間，待在裡面約半小時就會窒息身亡，推測該名女子應已死亡10天到2周。

疑似該女的臉書 也曝光，背景圖是一對翅膀被捆綁於骷髏頭旁的「枷鎖天使」，猶如她被困在黑暗貨櫃中近一個月的情景。該臉書自稱開設清潔公司，最後公開貼文停留在2017年。