我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人

南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺

密利：解放軍訓練不足 犯台將是戰略錯誤 如同普亭侵烏

記者張聲肇／即時報導
國防部長奧斯丁(左)與參謀首長聯席會議主席密利16日在五角大廈舉行聯合記者會。奧斯丁指波蘭境內落彈，非俄國所為。(美聯社)
國防部長奧斯丁(左)與參謀首長聯席會議主席密利16日在五角大廈舉行聯合記者會。奧斯丁指波蘭境內落彈，非俄國所為。(美聯社)

參謀首長聯席會主席密利16日表示，中國如果侵犯台灣，那將是「不明智之舉，地緣政治與戰略錯誤，如同普亭入侵烏克蘭所犯的戰略錯誤。」

密利未表明中國是否即將武力進攻台灣，但他認為，剛剛獲得第三任，且言明統一台灣將是施政重點的國家主席習近平，是「理性的角色」。

密利對媒體說，「我認為他會根據成本效益與風險衡量事情，然後做出這樣的結論：近期進攻台灣的風險過大，會讓中國軍隊以戰略慘敗收場，」而這將阻礙他要中國成為世界最大經濟與軍事強權的大計。

他說，俄國入侵烏克蘭，遭到西方強力支持的烏克蘭堅強抵抗，如今窒礙難前，就是活生生的教訓。

密利說，大家從烏克蘭學到一課：紙上談兵與實際戰爭，完全是兩回事。「當血液噴瀉而出，有人戰死，真正的坦克車被炸毀，你就知道，戰爭不是那麼一回事了，戰場上，到處都是衝突、迷茫，很多人會死。」

他指出，中國軍隊自1979年和越南軍隊打過仗以後，就沒有實際作戰的經驗了。

他又說，中國人民解放軍要對台灣發射砲彈和飛彈，可謂輕而易舉，但要實際占領這高山林立、人口稠密的島嶼，是「很艱難的軍事任務。」

密利說，中國人民解放軍要渡過海峽，侵略台灣本島，那是玩一場「很危險很危險的遊戲」，「他們沒有這方面的經驗，也沒有這方面的背景。他們還沒有這方面的訓練。」

密利 烏克蘭 解放軍

上一則

紐時：疫情遇科技戰 台灣半導體人才從中國回流

延伸閱讀

俄烏戰爭局勢逆轉立場？彭博：習近平盼重返世界舞台

俄烏戰爭局勢逆轉立場？彭博：習近平盼重返世界舞台
經濟學人盤點2023年趨勢 美國政局、俄烏戰爭躍上封面

經濟學人盤點2023年趨勢 美國政局、俄烏戰爭躍上封面
王毅見俄外長：聽你得心臟病住院 我就判斷是fake news

王毅見俄外長：聽你得心臟病住院 我就判斷是fake news
馬克宏將會習近平 籲施壓俄國回烏克蘭戰爭談判桌

馬克宏將會習近平 籲施壓俄國回烏克蘭戰爭談判桌

熱門新聞

鄭雅勻常在社群分享貴婦生活。圖／摘自臉書

老公涉及洗錢擄人案遭起底 美妝網紅貴婦人設翻車了

2022-11-14 12:45
台灣民意基金會最新民調，台北市長候選人反感度排行榜陳時中居冠。(本報資料照片)

親綠民調：陳時中反感度居冠 年輕人支持崩盤

2022-11-11 02:30
拜登總統在拜習會結束後舉行記者會。(美聯社)

拜登：我不認為中國有意立即侵略台灣

2022-11-14 10:34
距離舞台不到百公尺的輪胎行前出現手槍。圖／翻攝自臉書「爆料公社公開版」

台總統蔡英文赴桃園替候選人站台 造勢現場驚見槍支

2022-11-10 10:08
國民黨台北市長參選人蔣萬安參選立委時，曾和太太在街頭拜票。(本報資料照片)

蔣萬安當年險被妻子石舫亘分手 是這「學長」來勸和

2022-11-13 23:20
今年10月3日舉行公共電視Taiwan Plus頻道開播記者會，TaiwanPlus代理執行長余佳璋出席。記者曾原信／攝影

TaiwanPlus遭中國蘋果下架 台文化部：在害怕什麼

2022-11-11 15:56

超人氣

更多 >
習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多

習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多
世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖

世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖
楊冪低胸華服彈出D奶讓許凱腿軟 新戲4集霸氣換15套衣

楊冪低胸華服彈出D奶讓許凱腿軟 新戲4集霸氣換15套衣
年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助

年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助
共和黨大金主、黑石集團執行長蘇世民：不支持川普參選

共和黨大金主、黑石集團執行長蘇世民：不支持川普參選