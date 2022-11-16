美主導的Chip 4聯盟 要求台灣經濟切腹自殺？

在美國主導的Chip 4聯盟下，白宮要求台灣生產的高階晶片停供中國。(路透)

南華早報專欄作家Alex Lo撰稿指出，台灣即將發現季辛吉的「與美國為敵可能很危險，但與美國為友會致命」的真實性到底如何。他認為，在美國主導的「Chip 4聯盟」下，白宮要求台灣的最高階半導體不要供貨給中國，等於要求台灣在經濟上切腹自殺。

Alex Lo表示，台灣整體製造業的成長，尤其是晶片 業的成長，高度仰賴對岸市場。如果蔡英文總統落實「民主晶片」的承諾，停止供應中國，實質上是排除了台灣半導體業的最大市場。根據國際貨幣基金（IMF），台灣的經濟成長可達3.3%，主要得力於快速成長的晶片產業。

美國總統拜登 聲稱，要減慢中國軍事現代化和軍力擴張，晶片「禁運」（也就是Chip 4聯盟的主要目的）有其必要。但Alex Lo說，這對台灣的安全，其實沒有直接影響，除非硬要說所有的技術進步都會影響到台灣的安全。台灣奉美國之令行事，並不因為符合台灣的自身利益，而是因為與美國的「友誼」。

全球最大晶圓代工廠台積電 和南韓的三星主導世上最先進晶片的製造，兩家公司都砸了大錢在中國投資，如果要求他們與中國脫鉤，不僅會損失他們最重要的市占率，也將擾亂他們的供應鏈。

在Chip 4聯盟成立前，台積電在對岸有兩座晶片廠，本來計劃南京廠要大幅擴產。但在政府的壓力下，台積電必須決定縮減規模或甚至撤出。