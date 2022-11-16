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美主導的Chip 4聯盟 要求台灣經濟切腹自殺？

編譯季晶晶／綜合外電
在美國主導的Chip 4聯盟下，白宮要求台灣生產的高階晶片停供中國。(路透)
在美國主導的Chip 4聯盟下，白宮要求台灣生產的高階晶片停供中國。(路透)

南華早報專欄作家Alex Lo撰稿指出，台灣即將發現季辛吉的「與美國為敵可能很危險，但與美國為友會致命」的真實性到底如何。他認為，在美國主導的「Chip 4聯盟」下，白宮要求台灣的最高階半導體不要供貨給中國，等於要求台灣在經濟上切腹自殺。

Alex Lo表示，台灣整體製造業的成長，尤其是晶片業的成長，高度仰賴對岸市場。如果蔡英文總統落實「民主晶片」的承諾，停止供應中國，實質上是排除了台灣半導體業的最大市場。根據國際貨幣基金（IMF），台灣的經濟成長可達3.3%，主要得力於快速成長的晶片產業。

美國總統拜登聲稱，要減慢中國軍事現代化和軍力擴張，晶片「禁運」（也就是Chip 4聯盟的主要目的）有其必要。但Alex Lo說，這對台灣的安全，其實沒有直接影響，除非硬要說所有的技術進步都會影響到台灣的安全。台灣奉美國之令行事，並不因為符合台灣的自身利益，而是因為與美國的「友誼」。

全球最大晶圓代工廠台積電和南韓的三星主導世上最先進晶片的製造，兩家公司都砸了大錢在中國投資，如果要求他們與中國脫鉤，不僅會損失他們最重要的市占率，也將擾亂他們的供應鏈。

在Chip 4聯盟成立前，台積電在對岸有兩座晶片廠，本來計劃南京廠要大幅擴產。但在政府的壓力下，台積電必須決定縮減規模或甚至撤出。

晶片 台積電 拜登

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