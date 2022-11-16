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陸學者：拜習會後中美關係新進展 美對台表述更嚴謹

記者陳政錄、張文馨／台北16日電

拜習會後，按照中方通稿，美國總統拜登除了說不支持台灣獨立，還多了「不支持兩個中國、一中一台」，大陸涉台學者包承柯指，在先前（美中）衝突背景下，美方對台表述更嚴謹，（拜登說法）是中美關係一個「新進展」。

上海東亞研究所助理所長包承柯表示，一方面是在8月的大規模軍演後，美國意識到，如果再過度強勢介入台灣問題，可能會引發「軍事衝突」，便開始做出一系列表態，包括調整對中政策，在對台表述上更趨嚴謹、明確，同時也推動國務卿布林肯訪陸，來管控競爭、避免衝突。包承柯認為，美國此舉也代表民進黨主張的「中華民國台灣」、「互不隸屬」等說法不受美支持，民進黨應思考調整甚至放棄「台獨政策」。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘分析，中方立場一如既往，但雙方似無「關鍵性合作」，且中美在台灣問題上短期內仍難取得共識是事實。中美雙方雖承諾今後要加強溝通協調，卻都沒有提到要全面恢復、或至少部分恢復軍事交流，這與避免軍事衝突密切相關。

美國在台協會台北辦事處前副處長葛天豪說，美中堅持各自立場，描述對方立場時近乎苛刻；不過好消息是，兩人總算見面，並同意舉行後續會議。

拜登 民進黨 中華民國

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