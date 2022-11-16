考察小三通 台商：復航條件完備 陸委會：滾動評估

福建廈門、莆田市台商協會受立委陳玉珍委託，15日組織走訪小三通口岸了解情況，行程從五通碼頭參觀口岸聯檢設施到貨運現場，圖為客運船「迅安」號停靠在五通碼頭。（廈門台協提供）

政府逐漸放鬆邊境 管制，但金門、馬祖「小三通」客運遲未復航，影響兩岸民眾往來。為了解航運近況，福建台商昨組團赴廈門五通碼頭，實地瞭解情況。廈門台協會長吳家瑩、莆田台協會長李木榮在考察後均表示，廈門恢復「小三通」客運船班條件已一切完備，盼盡快復航。大陸業者也稱，只要透過現有溝通管道，很快就可以恢復通行了，不存在官方協商問題。

陸委會昨回應指，「小三通」船舶往來，需要取得兩岸雙方航管部門的許可，因此需要雙方溝通或相互配合，才能實際執行。有關小三通船舶相關安排，航線 管理及CIQS港口實務運作配合事項，雙方已有既定聯繫機制，由我方交通部航港局及陸方航管部門負責進行相關協調，並非如台商或業者所言，只需航運公司航班協調溝通。

陸委會並指，政府了解台商期盼小三通客運早日復航，將依整體情勢持續滾動評估，重要節日啟動客運航班是可能的作法，在作好相關準備及溝通後，政府會適時公布重啟小三通客運航班之時間和內容。

新冠疫情 爆發後，政府自2020年2月10日起暫停小三通客運，但貨運仍維持運轉，今年至今完成424航次，吞吐量6603個標準貨櫃。

為瞭解客運復航安排，吳家瑩、李木榮受立委陳玉珍委託，昨天上午組團赴廈門五通碼頭實地瞭解碼頭的航運情況，行程從五通碼頭參觀口岸聯檢設施到貨運現場。

五通碼頭負責人、元翔（廈門）海岸有限公司副總經理吳金獅受訪指出，他們從未接到「小三通」航線停航的通知，所以一直都沒有停航，人員設備都在位，雖然客運被暫停，但貨物始終都在運轉。

廈門輪船公司董事長盧炳雄也說，「小三通」航線是通過「小三通航班協商機制」來協商航線、航班安排的，即使目前暫時停運，「我們也一直與對方（指台灣）船公司保持著順暢聯繫」。

盧炳雄形容，現在的停運就像航線遭遇颱風天氣，暫時避風停船，颱風一過，透過現有的溝通管道，就可以恢復通行。他表示，只要台灣船公司獲得相關復航檔期後，就可以立即透過現有的協商機制，就具體航線、船班等事務安排進行協商。

因此，吳家瑩直言，目前「小三通」復航條件已成熟。他說，希望少一些阻撓、限制和政治操弄，盼陸委會以民眾福祉為考量，盡快推動金門、馬祖「小三通」客運復航。