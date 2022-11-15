蔡英文見美智庫 感謝拜登六度軍售

蔡英文感謝拜登6度對台軍售。(本報資料照片)

蔡英文 總統昨天上午接見華府智庫「美國進步中心（CAP）」訪問團表示，美國和台灣一直是共享自由民主價值的堅實夥伴，感謝拜登政府上任以來，6度批准對台軍售，也在台海執行航行自由任務；台灣位處威權主義擴張的最前線，「我們會持續強化自我防衛能力，也會致力維護區域的穩定和平。」

蔡英文說，面對疫情及烏俄戰爭帶來的挑戰，全球民主國家應該發揮彼此不同優勢，共同打造更安全、具有韌性的供應鏈；前幾天「台美21世紀貿易倡議」完成第一回合談判，未來台美將召開更多會議，促進貿易領域合作。

蔡英文表示，台灣也會跟美國持續透過其他對話機制，包括「貿易暨投資 架構協定（TIFA）」、「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」、「科技貿易暨投資合作架構（TTIC）」等平台，繼續深化各項議題合作，一起為印太區域繁榮與開放做更多貢獻。

美國國際民主協會（NDI）主席達修爾指「台灣關係法」邁入40周年，他可以非常自豪地說，台美關係前所未有的強健，且台灣跟美國過去40年來的關係來到了最高點。達修爾表示，兩個民主國家在這周及這個月正面臨許多選舉及相應挑戰，美國的期中選舉 剛結束，台灣的地方選舉也即將展開，在這個時間點最至關重要的工作就是共同合作，為未來公共治理提供最佳品質。

此外，我國太平洋友邦諾魯共和國總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）昨天上午率訪問團抵達台灣，展開6天國是訪問；蔡總統今天將以隆重軍禮迎接訪團。昆洛斯抵台時在桃園機場國賓門發表談話表示，這是他當選總統後首次訪台，感謝台灣政府的邀請，代表團成員們非常期待這次的訪問。