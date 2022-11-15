新聞評論／要讓世界知道 民進黨並不等於台灣

蔡英文刻意把「民進黨執政」和「台灣前途」劃上等號，而這次台灣選民要做的，就是塗銷這個等號，讓國際社會明白人民心意的改變。(本報資料照片)

民進黨 選情欠佳，造勢頻頻打出「抗中保台」牌，意圖利用對岸習政權來恐嚇台灣選民。蔡總統說，如果選舉結果不好，國際間會猜想：「台灣人民是不是改變主意了」；因此台灣人要挺身護民主，「給世界正確的訊息」。她後半段話說得沒錯，台灣人要挺身護民主，而我們應傳達給世界的正確訊息就是：台灣人要和平、不要戰爭，民進黨並不代表或等於台灣！

蔡英文 的抗中保台詞令，充滿錯亂的投射，也充滿對民主的扭曲。這可分兩部分來看：首先，她說，如果選舉結果不好，國際會以為台灣人改變主意。事實上，所謂「選舉結果不好」，她漏掉的主詞是「民進黨」。身為總統，蔡英文把「民進黨選不好」悄悄置換成「台灣選不好」，是偷天換日，反射出她心中「只有政黨、沒有國家」的褊狹。一個凡事偏私本黨的元首，怎麼會在乎全國人民的利益與福祉，又如何值得全民繼續支持其政黨？

其次，蔡英文說，若選舉結果不好，國際間會不會猜測「台灣人民是不是改變主意了」；這話，完全違背民主精神。民主國家的選舉制度，就是為了讓民眾自由表達意志而設，每次選舉結果當然不同；蔡英文說人民不能改變心意，豈不奇怪？選舉結果之所以會有不同，一則是民眾受主客觀因素影響改變了心意，二則可能是執政者的表現歪斜走樣，無法提供人民所需要的服務。台灣人民透過選舉表達意向，世界當然必須尊重；但蔡英文卻說「不行」，不能讓世界以為台灣人民改變了主意，這樣的威權心態，又比習政權好在哪裡？

諷刺的是，民進黨過去喜歡把「新民意」掛在嘴上，推崇新的選舉結果多麼尊崇與寶貴，展現的是人民的全新意象。如今，蔡總統卻力圖壓抑民意，要把大家框限在舊日民意之中。今昔對照，昔日的狂傲與今日的恐懼，不正說明民進黨正逐漸走向退化與保守，對民意的流蕩已不知如何面對，對台灣未來願景的勾勒也陷入劃地自限。

這種心態，其實已高度反映在蔡政府的布局僵化上。近幾年，民眾對蘇內閣的行政決策及執行漫不經心有諸多不滿，但蔡總統非但不調整內閣人事，更放縱蘇貞昌及其閣員以謾罵、蠻橫的方式對抗民意，因此種下更多民怨。試想，如果這次選舉結果無法反映民眾的不滿，選後再讓蘇內閣橫行兩年，台灣將墜入什麼樣的情景，誰敢想像？

這次選舉，台灣所能傳給世界的正確訊息就是：台灣民意不為霸道的政府背書，民進黨的所做所為也不代表台灣，台灣人民仍有自由選擇的權利。如此，才是台灣民主依然健在的證明。再進一步說，台灣這次選舉其實不需要向世界證明什麼，人民要做的是選擇自己認為合適、合理的首長與民代，為這一代和下一代籌謀前程。這些選擇，只有台灣選民自己深知其詳，知道自己的未來要交付給誰；世界的觀感，只是其次的事。

透過這次選舉，台灣人可以向世界傳達的訊息是：台灣人民選擇和平，而不是選擇戰爭；選擇民主，而不是屈從獨裁領導；選擇生存與發展，而不是選擇挑釁與自嗨；選擇當自己國家的主人，而不是選擇當別人的棋子。美國推動美台「民主價值同盟」，若真的尊重民主精神與盟友的平等，應該也會完全同意上述意向。

蔡英文刻意把「民進黨執政」和「台灣前途」劃上等號，而這次台灣選民要做的，就是塗銷這個等號，讓國際社會明白人民心意的改變。唯有如此，才不辜負台灣的民主。(轉載自聯合報社論)