突圍地緣政治 台積美廠典禮 張忠謀將親赴
台積電董事長劉德音及總裁魏哲家上周正式以聯名方式，陸續發出預定於下月上旬舉行的美國亞利桑那州廠首部設備到廠（First tool-in）典禮邀請函，台積電創辦人張忠謀也在邀請名單，預料張將親赴美國參加這場重要活動，見證台積電在全球地緣政治衝突下，展現堅強韌性，且跨足全球布局重要一步。
台積電不願透露邀請名單，但消息人士透露，張忠謀在劉德音和魏哲家兩人邀請下可望出席，目前正由幕僚辦理相關接機事宜。而這也將形成台積電創辦人、董事長和總裁同時現身的難得一見盛會。
雖然台積電強調這次活動是台積電自家的事，不想過度張揚，但事涉美國獎勵半導體製造重回美國、拉升美國半導體自主製造比率指標投資案，包括拜登總統及當地政府及美國白宮主管半導體產業重要官員將親自與會，讓典禮格外受到美方重視。
據了解，台積電美國亞利桑那州12吋晶圓廠明年首季才完成所有無塵室機電工程，現在運到美國的半導體設備不能搬入廠內，卻提前舉行首批設備到場典禮，透露拜登政府想藉此向全球展現提升美國半導體製造，且降低先進製程過度依賴亞洲市場的決心。台積電內部則解釋，這是要向外界強調台積電面臨諸多挑戰下，已克服所有困難，證明美國廠會如期於2024年量產。
台積電最近一次大規模舉行海外廠重大儀式，是5年前的南京廠進機典禮，當時張忠謀親自出席，時任江蘇省委書記李強也獲邀出席，如今李強已晉身中共政治局常委，明年可望出任總理一職。
對於為何台積電要前往美國設廠？半導體業者分析，首先，台積電赴美國設廠，一定要複製台灣建廠及營運累積的經驗，且若能獲得美國政府補助，該擔心的是競爭對手英特爾及三星，因為台積電將戰線拉到更靠近他們。其次，台積電一開始有點被迫赴美，但隨著台海情勢緊張，愈來愈多的美國客戶，甚至美國官員，擔心將攸關國安的晶片全部在台生產，會動搖美國國安及全球晶片供應鏈，而在美國建廠確實可分散客戶在意的風險。
再者，愈來愈多人擔心台積電被大陸掌握，對全球半導體產業將帶來毀滅性衝擊，各國都希望台積電前去設廠，降低半導體斷鏈危機，台積電赴日本及評估赴德國建廠，都是在此考量下所做的決定。
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