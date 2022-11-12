布希、蔡英文、澤倫斯基 16日視訊

美國「布希總統中心」宣布，布希將於16日與蔡英文 總統、烏克蘭 總統澤倫斯基 視訊談論「為自由奮戰」會議。這將是繼6月哥本哈根民主高峰會後，蔡總統和澤倫斯基第二度視訊同台。

總統府發言人張惇涵表示，這次會議是由「布希研究所」、自由之家及美國國家民主基金會共同舉辦，蔡英文總統感謝主辦單位邀請，也會藉由這次機會，向國際社會分享台灣位處民主最前緣的經驗，並傳達台灣穩健而堅定的立場，為全球民主夥伴團結而共同努力。

根據會議議程，活動一開始小布希將與澤倫斯基視訊對話，接下來蔡總統將發表視訊談話；活動後半段分成五場對談，邀請美國前官員及專家學者就全球自由奮戰、抵抗威權威脅、新興技術和自由未來、美國如何協助支持民主人權、運動和人權等主題進行交流。

布希總統中心在活動頁面指出，自由在全球遭受襲擊，許多國家面臨民主倒退，威權政權在海內外「秀肌肉」。

自俄烏戰爭2月爆發以來，台灣經常被拿來與烏克蘭類比，烏國遭遇也讓國際社會更加關切台海安全問題。

蔡英文 總統與澤倫斯基6月雙雙受邀出席「哥本哈根民主高峰會」，蔡總統當時在視訊談話中引烏克蘭為例，強調台灣不會屈服於壓力，決心捍衛自己的國家和民主生活方式。