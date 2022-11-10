續支持台 參聯會主席密利：中國應從俄烏戰爭記取教訓

美國參謀長聯席會議主席密利近日承諾在軍事上支持台灣，同時警告北京當局要從俄羅斯入侵烏克蘭的戰事中「吸取教訓」。（美聯社）

美國參謀長聯席會議主席密利 （Mark Milley）近日承諾在軍事上支持台灣，同時警告北京當局要從俄羅斯 入侵烏克蘭 的戰事中「吸取教訓」。

南華早報報導，密利9日在紐約舉行的一場活動中發表上述講話，他稱「美國致力於通過『台灣關係法』，拜登（Joe Biden）總統最近也多次表示美國將繼續支持台灣，我們將在軍事上支持他們，並努力幫助訓練及裝備他們」。

密利提到目前尚不清楚中國是否有即將入侵的計劃，但他敦促北京當局從俄羅斯入侵烏克蘭的戰事中吸取教訓，他表示「烏克蘭給中國的一個教訓是：紙上談兵和真正的戰爭是2件不同的事情，他們所看到的是一個巨大的戰略誤判，我認為習主席後退一步、正在評估形勢」。

此外，密利還指出「中國希望在本世紀中葉實現全球軍事優勢，在那之前則要在2027年實現地區優勢」，並表示雖然習近平曾表示他希望解放軍為2027年做好準備，但告訴軍方做好準備和做出決定是「2件不同的事情」，密利強調「如果中國想要衝突，那對中國來說將是個非常糟糕的選擇」。

密利再度以俄羅斯為例，稱該國通過入侵烏克蘭犯下「巨大戰略誤判」，並將在未來幾年為其錯誤付出代價。