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黑白集／叫賣芒果乾 尚未烏克蘭已經柬埔寨

黑白集
曾聖光加入烏克蘭志願軍戰死。（取材自曾煜閎臉書）
曾聖光加入烏克蘭志願軍戰死。（取材自曾煜閎臉書）

阿美族青年曾聖光赴烏克蘭擔任國際志願軍，不幸遇難身亡。國人聞訊，多為他感到惋惜，也有人不解他為何不投身國軍？綠委盛讚，曾聖光是阿美族英雄，為民主而犧牲；網友則爆料，司法院系統裡有他八筆民事裁定，遭催討百萬元債務。

烏國招募國際傭兵，曾聖光是因理念或物質選擇這份工作，外人無法替他代言。遺憾的是，綠營愛好喪事喜辦，大選前只想把曾聖光描繪成「民主英魂」，助燃抗中保台；但現實裡，年輕人多數不願打仗，連政府都不敢延長兵役，台灣有何底氣學烏克蘭不惜一戰？

曾聖光前進烏東戰地時，正值台灣大批年輕人被騙往柬埔寨從事詐騙，並因而遭到拘禁苛虐。這是台灣年輕人所陷入的另一種生存戰場，他們淪為犯罪者的囚徒，甚至有人枉送性命。諷刺的是，台灣不僅是國際公認「烏克蘭第二」，在蔡政府官員頻與黑道結交的風氣下，已出現「台版柬埔寨」。

詐騙集團虐押被害者的基地之一，在桃園青埔，是北台炒房重鎮。黃金屋裡作人肉生意，搬棄屍體，從容來去不避耳目，蔡總統對此事置若罔聞，網友諷刺：「總統不是裝睡，就是在輔選」。

蔡政府一路叫賣芒果乾，台灣還未變成烏克蘭，先已淪為柬埔寨翻版，成為弱者的地獄，蔡總統：妳只能給年輕人這兩種未來嗎？

烏克蘭 詐騙集團

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