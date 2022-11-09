國慶用陸製無人機 蘇貞昌「寧可不要有這個表演」
國民黨立委魯明哲昨天質詢時揭露，今年在嘉義舉辦的國慶煙火晚會中，由無人機國家隊成員台灣希望創新公司主導無人機表演，但無人機隊竟全是大陸高巨創新公司的產品，難道這就是無人機國家隊交給台灣人的成績單？
行政院長蘇貞昌答詢表示，會責成政務委員羅秉調查，雖然民間管制可能沒有這麼嚴，但一方面無人機本就該由國家自己發展，一方面也有相關規範，若是真的這樣，「寧可不要有這個表演」，且在總統面前，「不應該、也不可以」。
魯明哲說，據民眾檢舉資料，國慶當天圖樣，包含國旗與保土衛國的無人機飛行途徑，都是大陸高巨創新公司代工，嘉義國慶焰火晚會和5日在日月潭舉辦的無人機展飛活動都是；行政院規定，公務資訊產品包括無人機不能用中國大陸廠牌，這批無人機在民航局進口登錄查無資料、國家通傳播委員會射頻查無資料、報關也沒紀錄，會不會是走私？廠商有沒有欺騙？
另外，民進黨立委質詢交通設施資安問題，他說公部門已禁用陸製產品，委外經營公司都採取提醒方式，並未明文規定。蘇貞昌答詢，不只公部門應自我要求，外包、外租，首長同樣要負責任。
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