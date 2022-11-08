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避美制裁 台積大陸客戶主動降規

台灣新聞組／綜合8日電
壁仞科技在內的中國大陸晶片設計公司為打造下一代超級電腦、人工智慧演算以及資料中心，多年來已斥資數百萬美元開發相關先進晶片，而這些晶片委由台積電代工生產。（美聯社）
壁仞科技在內的中國大陸晶片設計公司為打造下一代超級電腦、人工智慧演算以及資料中心，多年來已斥資數百萬美元開發相關先進晶片，而這些晶片委由台積電代工生產。（美聯社）

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，阿里巴巴和新創晶片設計公司壁仞科技，已主動降低他們最先進晶片設計的運算速度，以免遭到美國政府旨在打壓中國大陸電腦運算能力的制裁。

外傳阿里與壁仞降規生產的晶片由台積電代工，台積電7日不予評論。台積電總裁魏哲家先前於法說會提到，台積電為所有客戶提供服務、遵守所有規則和法規。

業界先前傳出，台積電部分受到管制客戶在變更設計且符合美國法規規範下生產，隨著相關變更設計產品投入且美系客戶積極建立緩衝庫存，有望使台積電明年首季營收僅季減約5%，減幅低於市場預期。

美國政府為限制銷往中國大陸所有半導體的運算能力，上個月宣布須經許可才能出口的管制令。不過，包括壁仞科技在內的中國大陸晶片設計公司為打造下一代超級電腦、人工智慧演算以及資料中心，多年來已斥資數百萬美元開發相關先進晶片，而這些晶片委由台積電代工生產。

金融時報引述知情人士指出，在華府宣布管制令之時，阿里巴巴和壁仞科技已開始在台積電進行最新晶片的測試，且相關成本極為昂貴；如今礙於美國政府的管制，阿里巴巴和壁仞等公司不得不停止進一步試產，且被迫調整設計。

報導指出，這對已遭大陸官方打壓的阿里巴巴而言，又是一次打擊。上海一位晶片設計業者告訴金融時報：「這些公司應該保持低調一點。他們大搞宣傳，規格都白紙黑字清清楚楚。如今台積電要幫他們解套可難了。」

與台積電合作的3位大陸晶片設計工程師表示 ，由於台積電無法精確評估處理器的運算能力，因此已要求大陸客戶自行公布他們所設計晶片的輸出功率，並簽署免責聲明。一名消息人士指出：「除非台積電的客戶能夠證明相關產品符合美國的規定，否則台積電將無法出貨。」

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