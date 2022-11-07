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台美簽署MOU深化人道援助 孫曉雅：台灣是信賴夥伴

中央社／台北7日電
台灣外交部與美國在台協會（AIT）7日在外交部舉行「台美發展及人道援助合作瞭解備忘錄」宣布茶會，AIT台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）（圖）出席致詞表示，這份備忘錄證明美台關係正不斷擴大廣度和深度，台灣是值得信賴的朋友和夥伴。（中央社）
台灣外交部與美國在台協會（AIT）7日在外交部舉行「台美發展及人道援助合作瞭解備忘錄」宣布茶會，AIT台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）（圖）出席致詞表示，這份備忘錄證明美台關係正不斷擴大廣度和深度，台灣是值得信賴的朋友和夥伴。（中央社）

台灣外交部與美國在台協會（AIT）今天舉辦「台美發展及人道援助合作瞭解備忘錄」宣布茶會，AIT處長孫曉雅表示，這份備忘錄證明了美台關係正不斷的擴大廣度和深度，台灣也是值得信賴的朋友和夥伴。

美國在台協會與外交部駐美代表處4日在美國簽署「台美發展及人道援助合作瞭解備忘錄」（AIT-TECRO MOU on Development and Humanitarian Assistance Cooperation），今天下午則在外交部舉辦備忘錄宣布茶會，外交部長吳釗燮、AIT台北辦事處長孫曉雅、國合會秘書長項恬毅等人出席，同時也播放AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、駐美代表蕭美琴等人的預錄祝賀影片。

吳釗燮致詞表示，相信透過共同努力，此備忘錄不僅能夠強化雙方合作，也能貢獻國際社會，讓台美在共享價值和共同利益的基礎上，朝向更強健的全球夥伴關係邁進。

孫曉雅致詞指出，這份備忘錄證明美台關係正不斷擴大廣度和深度，台灣是值得信賴的朋友和夥伴，美國也讚賞台灣於危難時期貢獻國際社會，美國有幸與包括台灣在內的可靠夥伴合作、提供援助和救濟。

孫曉雅強調，台灣無論是在應對全球疫情，還是分享人道援助和救災方面的豐富經驗，台灣一再表明有意願、也有能力分享專業知識來幫助有需要的人。

AIT指出，此備忘錄的初步合作領域，將包括國際發展援助、人道主義援助、促進在國際論壇、國際發展研究與人道主義領域研究的參與與最佳實踐，及建立能力、培訓與知識轉移。雙方將透過訊息交流、分享實踐、全球活動倡議、聯合研究等方式展開合作。

台灣外交部與美國在台協會（AIT）7日在外交部舉辦「台美發展及人道援助合作瞭解備...
台灣外交部與美國在台協會（AIT）7日在外交部舉辦「台美發展及人道援助合作瞭解備忘錄」宣布茶會，外交部長吳釗燮（圖）表示，相信透過共同努力，此備忘錄不僅能夠強化雙方合作，也能貢獻國際社會，讓台美在共享價值和共同利益的基礎上，朝向更強健的全球夥伴關係邁進。（中央社）
美國在台協會（AIT）與外交部駐美代表處4日在美國簽署「台美發展及人道援助合作瞭...
美國在台協會（AIT）與外交部駐美代表處4日在美國簽署「台美發展及人道援助合作瞭解備忘錄」，7日下午在外交部舉辦備忘錄宣布茶會，國際合作發展基金會秘書長項恬毅（圖）出席。（中央社）

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