台美簽署MOU深化人道援助 孫曉雅：台灣是信賴夥伴

台灣外交部與美國在台協會（AIT）7日在外交部舉行「台美發展及人道援助合作瞭解備忘錄」宣布茶會，AIT台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）（圖）出席致詞表示，這份備忘錄證明美台關係正不斷擴大廣度和深度，台灣是值得信賴的朋友和夥伴。（中央社）

台灣外交部與美國在台協會（AIT ）今天舉辦「台美發展及人道援助合作瞭解備忘錄」宣布茶會，AIT處長孫曉雅 表示，這份備忘錄證明了美台關係正不斷的擴大廣度和深度，台灣也是值得信賴的朋友和夥伴。

美國在台協會與外交部駐美代表處4日在美國簽署「台美發展及人道援助合作瞭解備忘錄」（AIT-TECRO MOU on Development and Humanitarian Assistance Cooperation），今天下午則在外交部舉辦備忘錄宣布茶會，外交部長吳釗燮、AIT台北辦事處長孫曉雅、國合會秘書長項恬毅等人出席，同時也播放AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、駐美代表蕭美琴等人的預錄祝賀影片。

吳釗燮致詞表示，相信透過共同努力，此備忘錄不僅能夠強化雙方合作，也能貢獻國際社會，讓台美在共享價值和共同利益的基礎上，朝向更強健的全球夥伴關係邁進。

孫曉雅致詞指出，這份備忘錄證明美台關係正不斷擴大廣度和深度，台灣是值得信賴的朋友和夥伴，美國也讚賞台灣於危難時期貢獻國際社會，美國有幸與包括台灣在內的可靠夥伴合作、提供援助和救濟。

孫曉雅強調，台灣無論是在應對全球疫情 ，還是分享人道援助和救災方面的豐富經驗，台灣一再表明有意願、也有能力分享專業知識來幫助有需要的人。