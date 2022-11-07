M1A2T新戰車 把守新北、基、桃進入首都要道

台美今年7月舉行「陸軍新型戰車專案管理會議」期間，美方安排台方人員試乘第一輛改裝的M1A2T戰車。（圖：民眾提供）

國防部 日前公告「作戰工事興建工程專案管理（含監造）委託技術服務」，將在基隆市七堵區、新北市淡水區與桃園市龜山區興建作戰工事。這是為部署M1A2T戰車興建的專用掩體工程，從興建位置顯示，新型戰車部署並非用於灘岸反擊，而是把守進入中樞必經要道，鞏固首都防務。

針對此事，陸軍司令部一度以機敏為由沒評論，但昨經核定後回應表示，辦理作戰工事興建，是為提供各項戰鬥車輛，擁有良好的防護及儲放設施，以保存戰力。

立法院外交及國防委員會甫審通過明年度國防預算 案，陸軍採購M1A2T新型戰車總預算405億餘元（台幣，下同，約12.64億美元），明年將辦理戰車附屬裝備等軍事裝備籌料及生產、後勤支援裝備、備分料件籌補軍事設施及模擬器興建；2024年接裝首批新型戰車38輛；2025年接裝42輛；2026年接裝28輛。合計108輛。明年底派28名種子教官赴美接收準則技令。

陸軍司令部除編列裝訓部長安營區訓練場整建工程案、坑子口訓練場整建工程案等因應新型戰車接收的訓練場，同時建案進行戰甲車掩體興建工程第一階段，內容為因應作戰需求，規畫興建符合實需的掩體設備，供戰甲車停放提高隱密性與存活率，以提升作戰效能與部隊安全。

公開預算案顯示，「戰甲車掩體興建工程」編列九億餘元預算，納入2022至2025年編列施作，今、明兩年度分別實施委託專案管理與設計規畫等事項。

國防部日前公布「作戰工事興建工程專案管理（含監造）委託技術服務」決標案，內容披露將在基隆市七堵區、新北市淡水區、桃園市龜山區興建「作戰」工事，履約時間2021年10月1日至2025年12月31日止，時程與戰甲車掩體興建工程第一階段預算案公示紀錄相符。

陸軍目前在基隆七堵區有關渡指揮部所屬的「北五堵營區」、新北市淡水區則有裝騎連所在的「淡水營區」，桃園市龜山則有269旅所屬的「金龍營區」。陸軍在此三處興建新作戰工事，顯示新型戰車未來將由上述部隊接裝部署北部。

陸軍北五堵營區、淡水營區與金龍營區都是把守進入首都要道的部隊。北五堵營區可就近駛上高速公路阻滯在東岸登陸利用雪隧欲進入首都的敵軍，淡水營區則把守進入首都水路的淡水河口，金龍營區同樣鄰近高速公路，可防堵在林口台地空降或自海湖登陸準備進入首都的敵軍。