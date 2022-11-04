陸學者批花言巧語 掩蓋不了台獨本質

副總統賴清德 在結束帛琉訪問時，表示會延續蔡英文 總統的兩岸路線，並解釋他的「務實台獨工作者」論述。大陸學者昨受訪指出，無論賴清德用什麼言語描述，都掩蓋不了台獨本質，並強調所謂「台獨」的定義不取決於美國，大陸也不會允許任何形式的台獨。

針對賴清德對兩岸路線和「務實的台獨工作者」等闡述，北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣昨晚受訪時說，「台獨分子無論是務實的台獨分子，還是務虛的台獨分子，都是不折不扣的台獨分子。」

李振廣直言稱，一個不折不扣地台獨分子（指賴）無論用什麼名詞，用什麼語言描述其台獨主張，都掩蓋不了其台獨本質。「賴清德的花言巧語蒙蔽不了冷眼旁觀的人，實際上不值一評。」

大陸涉台學者包承柯則指出，蔡英文的所謂「四個堅持」等論述，對大陸來說，實質上也都是台獨主張，這在「台灣問題白皮書」中已做了明確界定。

包承柯認為，賴清德此番言論應是「有所圖的」，因為台灣九合一選舉即將到來，民進黨 選情不甚樂觀，繼續操作「抗中保台」，實際上是保民進黨，挑起兩岸議題的衝突討論、製造口舌等。

美中台對「台獨」意義有不同解讀，包承柯認為，台獨的看法不取決於美國，就陸方立場，「國際社會都認為台灣是中國的一部分」，所以「有主權、立場來處理台灣問題」，不能容忍任何試圖改變「台灣是中國一部分」的行為，若想要鑽漏洞，例如不搞法理台獨，但做其他台獨行為，也不會被大陸容忍。