新聞評論／賴清德台獨再定義 說給美國聽

副總統賴清德（後排右九）在帛琉棒球場見證台灣國際棒球交流發展協會捐贈球具，與當地棒球聯盟球員合影。(記者丘采薇／攝影)

副總統賴清德 帛琉行大談兩岸，一席「將延續蔡英文 兩岸路線」言論，外界部分解讀為「務實台獨工作者」立場出現微調，但其實該論述並不脫2019年他參與民進黨 總統初選時所言，不過以副總統角色再次重申，仍具意義。賴的兩岸論述雛形已現，但美方與台灣能否接受，仍是重要觀察指標。

有別於蔡英文近年來著重於重新定義「中華民國」，鮮少提及台獨，賴清德重點論述的標的，反而是重新定義「台獨」。

眾所皆知，美方對賴清德的兩岸路線一直有所顧忌，評價並不如蔡英文百般順從令人滿意，若賴清德未來有志再上層樓，兩岸路線是否獲美方點頭，將是一定要取得的必修學分。

儘管賴清德盡力消「獨」，但光是「台獨」字眼出現，就足以引發多方疑慮；仍執著在台獨字眼上的論述，能否過關，還有很大問號。

另一方面，台灣民眾是否接受也是賴清德面臨的挑戰。最直接的質疑將會是，如果賴認為務實的台獨工作不是宣布台獨，那所謂的「台獨工作」到底是在做什麼？當台獨只剩空殼，不僅年輕世代「天然獨」與深綠族群是否買帳待考驗，更坐實了藍營長期以來的譏諷，民進黨的台獨果然只是用來騙選票，只能說，不能做。

賴清德有志競逐大位的態勢已相當明朗，在美中台關係日益緊張之際，如何端出更全面、穩健的兩岸路線，將是他無法閃躲的課題。