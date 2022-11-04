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黑白集／不談和平的政府 吹噓能打勝仗

黑白集
國防部長邱國正。(本報資料照片)
國防部長邱國正。(本報資料照片)

相對於和平，人們現在似更愛談論戰爭。國防部長邱國正被問兩岸若開戰，台灣如何定義勝仗？他答，只要敵人沒登陸、沒把旗子插在我中央政府頭上，「他就沒有贏」。蘇貞昌則引「赤壁之戰」說，曹操率80萬大軍，劉備、孫權兵力不到5萬，但最終卻是曹操慘敗，退回北方。

作為防長，邱國正不能洩氣，於是將勝利偷換概念，說敵人沒能如何就沒贏，假裝那就是台灣贏了。而作為行政院長，蘇貞昌拿著一場中古戰役當成寓言，真以為能以寡擊眾，若配上邱國正的標準，台灣不只贏，還贏麻了。

先不談拿掃帚衛社稷的笑話，赤壁之戰傳說中的兵力對比，也是個治史的謬誤。曹操勸降孫權書上說，「今治水軍80萬眾」，不過是唬人之詞。史家推估，當時兩軍約十餘萬與七、八萬之比，相去並不懸殊。蘇貞昌老提赤壁，還真以為自己是劉備？

聽官員自我催眠，不如聽張忠謀一句勸。他剛說過：只要發生戰爭，所有一切都會毀滅。若台積電都毀了，敵人插不插旗，有差嗎？

托爾斯泰在「戰爭與和平」中說，「歷史上沒有一場戰爭不是由政府策畫的」。蔡政府開口閉口戰爭，當真是以萬民為芻狗，去綢繆台獨聖戰？政府該跟百姓說的是：他們能夠謀致和平，而不是吹噓能打贏戰爭。別忘只要槍一響，台灣不只輸，還徹底毀了。

台積電 國防部

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