7日起 港澳團客、陸籍研修生開放赴台

陸委會宣布，將於11月7日開放陸籍研修生到台。圖為境外生入境示意圖。(本報資料照片)

陸委會昨宣布，自11月7日開放港澳觀光 團以及陸籍研修生等人士入境台灣，此次開放觀光與宗教活動、就業 ，僅限於港澳人士，不包括陸籍人士。

此次開放可依規定申請入境的港澳人士，包括到台就業（以白領應聘為限）、宗教活動（含傳教弘法及研修教義）；另外，港澳人士可以團體方式到台觀光，由交通部觀光局核准之旅行業代為申請，每團人數為五人以上40人以下，在台可停留15天。至於陸籍人士方面，此次僅開放陸籍研修生申請入境。有關在台就讀學位陸生之入境申請程序，主管機關已於10月13日解除邊境管制恢復常態，便利在台陸生往返兩岸。

另外，中共20大後，首場兩岸經貿交流活動昨在湖南長沙和台北同步登場。大陸國台辦副主任潘賢掌在會上表示，將加大對兩岸產業合作區的政策支持，也支持兩岸企業家峰會保持良性互動，把兩岸經濟的蛋糕愈做愈大；兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄則表示，目前大陸正加快數位化發展和綠色轉型，兩岸合作前景廣闊。

由兩岸企業家峰會主辦的「兩岸產業合作區（湖南）數位化低碳化發展論壇」昨在長沙和台北視訊連線舉行，兩岸企業家峰會陸方理事長郭金龍、湖南省委書記張慶偉，台方的劉兆玄、經濟部前部長尹啟銘等人分別在兩地與會。

劉兆玄致詞指出，兩岸企業家峰會已將數位化、低碳化作為未來工作方向，要把握發展機遇，促進兩岸產業互利雙贏，推進兩岸合作。

潘賢掌表示，中國大陸數位經濟規模巨大，台灣起步早，在基礎人才等方面有較好基礎，兩岸加強合作有助進一步延伸產業鏈、供應鏈，發揮互補優勢。他呼籲台商把握機遇，透過項目實施、技術合作、標準制定等方式，深度參與大陸綠色低碳經濟的發展。

潘賢掌說，近年大陸批准在廣西、四川、湖北、江西、湖南等五個省區設立海峽兩岸產業合作區，也即將在重慶新設，這些合作區各具特色，有利台企拓展大陸內陸和周邊國家市場。

潘賢掌還重申，將貫徹「新時代解決台灣問題的總體方略」、秉持兩岸一家親的理念，完善增進台胞福祉的各項制度和政策，為兩岸經貿合作提供更好條件、更大支持。他同時呼籲台商，「反對外來干涉和台獨分裂，抵制兩岸經濟脫鉤斷鏈」。