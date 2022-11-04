務實台獨微調？賴清德：台獨指台灣不屬於中國

副總統賴清德（左）3日在帛琉與隨行媒體茶敘，被問到是否延續蔡英文總統兩岸路線並維持現狀？他回答「當然是如此」。右為中華民國駐帛琉大使黎倩儀。(記者丘采薇／攝影)

副總統賴清德 出訪友邦帛琉，多次提到「中華民國 台灣」，他與媒體茶敘時被問到，是否代表未來及2024之後，兩岸路線都會延續蔡英文總統路線並維持現狀？賴清德說：「當然是如此。」對於「務實台獨」路線是否微調，賴則說，美中台對台獨的解讀不同，「不是三言兩語可以簡單說明」。

國民黨則表示，正式國名是中華民國，副總統代表國家在外拚外交，更應該要告訴友邦正確名稱，否則自己都不願意講，不就坐實借殼上市、自我矮化？國民黨副發言人楊智伃表示，請賴清德在最後的任期好好代表中華民國做好外交的工作，不要「食碗內、洗碗外」，讓民進黨 黨內政治角力影響中華民國的國際地位。

楊智伃還質疑，賴清德自稱是「務實的台獨工作者」，如今卻利用出訪時對媒體放話，可見民進黨內總統初選前哨戰已經開打，更可能是看衰民進黨這次縣市長選情，所以已經在搶2024總統大位。

賴清德說，蔡總統去年國慶提出「四個堅持」，這四個堅持發布後，台灣朝野不同政黨基本上沒有不同的聲音，這就足以證明蔡總統的努力，「中華民國是我國的國名，中華民國台灣也是對我國的稱呼，國際社會也可以稱呼為中華民國台灣。」

賴清德也強調，所謂「務實的台獨工作者」，必須要先去了解「台獨」的現代意義，因為「台獨」或「台灣獨立」，早在日治時期就有了。經過近百年發展，「特別是現在，台獨及台灣獨立，其實是指台灣不屬於中國的一部分，這是台灣的共識。」

對於在帛琉期間不斷提到「中華民國台灣」，賴清德說，用「中華民國台灣」嘗試凝聚國人力量，解決台灣認同分歧的問題，同時也得到國際社會肯定，「中華民國台灣已經廣為國際社會所接受，因此來到帛琉，包括帛琉總統、副總統、參眾議院議長，甚至每場活動司儀，都稱我們是中華民國台灣。」

媒體追問，這是否代表賴過去「務實台獨工作者」的路線微調？他回應，「這問題滿複雜，非三言兩語可以簡單說明。」

賴清德說，台灣和中國對「台獨」認知不同，中國對台獨的解讀跟認知是「你不贊成統一，就是台獨」，美國對台獨的解讀則是「進行法定程序，就是台獨」，同樣「台獨」兩個字或「台灣獨立」四個字，在美中台都有不同解讀，複雜是在這裡，所以蔡總統去年國慶特別提到四個堅持，意義也在這裡，「就是捍衛台灣主權，維護台灣民主現狀。」