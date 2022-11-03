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砸20億參加大阪世博 「台灣」仍被消失

台灣新聞組／台北3日電
2025年大阪世界博覽會台灣無法以台灣名義參加，國民黨立委楊瓊瓔質問，「台日關係不是很好嗎？竟然連『台灣』都不能用。」（本報資料照片）
2025年大阪世界博覽會台灣無法以台灣名義參加，國民黨立委楊瓊瓔質問，「台日關係不是很好嗎？竟然連『台灣』都不能用。」（本報資料照片）

2025年大阪世界博覽會籌備作業積極進行中，台灣並非國際展覽局（BIE）會員國，無法以台灣的名義參展，只能以玉山數位科技株式會社名義參展，但經濟部為此還要編列20億（台幣，下同，約6200萬美元）參展，朝野立委大表不滿。

中央社報導，日本負責營運大阪世博的組織、日本國際博覽會協會（屬公益財團法人性質）2月10日公布，有13家企業及團體內定在大阪世博的民間展館出展，這包括玉山數位科技株式會社（股份有限公司）、日本大型電信公司日本電信電話公司（NTT）、電機大廠Panasonic等。

玉山科技由台灣貿易中心100%出資成立，登記的住址與台貿中心東京事務所住址相同，社長陳英顯就是台貿中心東京事務所所長。

日本朝日新聞報導，根據國際展覽局規定，如果企業要在世博參展，須先獲得企業所在地政府承認。日本國際博覽會協會表示，玉山數位科技總社位於東京，已獲日本政府核准設立。身為日本公司，若要參展大阪世博，誰也不能說「不」。

駐日外交官員透露，受到中國大陸施壓影響，台灣不僅無法以台灣名義參加大阪世博，甚至連福爾摩沙（Formosa）也不能使用，因此以玉山科技公司的名義參展。

台北中國時報報導，國民黨立委楊瓊瓔昨質問，「台日關係不是很好嗎？，竟然連『台灣』都不能用。」國民黨立委孔文吉說，如果不能用台灣館，那就不用去了。在民進黨立委支持下，立法院經濟委員會昨日凍結首年預算1000萬元，並作成附帶決議，要求經濟部國貿局須爭取以台灣名稱參展。

對比2010年上海世博會，楊瓊瓔說，可設立天燈外型的「台灣館」，2025年在大阪簡直是不進反退，地位遭到矮化。楊瓊瓔質疑，花20億元去日本成立公司，展場不能用台灣名字，甚至連圖騰或天燈意象都不能出現，不是說台日關係很好嗎？在上海世博會台方還可以掛上「台灣」名字，這次卻連文字與圖樣都不能出現，「這樣的預算你敢給嗎？」國民黨立委孔文吉與謝衣鳯都表示反對，並說以玉山公司為名稱參加，沒有足夠代表性，如果不能用台灣館，就不必用去了。

報導說，一位知情人士直言，「就是兩岸關係惡化結果。」上海世博會在馬政府時舉辦，那時是兩岸關係的「輝煌年代」。兩岸有默契，台方以外貿協會台貿中心名義申請，不公開說是設立國家館，對岸也不說破，皆大歡喜。這位人士說，這次並非沒有向日本主辦方爭取「台灣館」，但因為大陸是大阪世博會主要贊助者，日方擔心反彈，所以不允許。

日本 國民黨 預算

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