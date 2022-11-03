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新聞評論／弗里曼建言「別去戳熊」 蔡政府聽進去了嗎

聯合報社論
蔡政府把權威建立在抗中附美的路線上，自甘把台灣當成美中兩強對抗的棋子。（本報資料照片）
蔡政府把權威建立在抗中附美的路線上，自甘把台灣當成美中兩強對抗的棋子。（本報資料照片）

美中新冷戰情勢嚴峻，外媒認為台灣承受多重風險，看壞經濟後勢。美國普立茲獎得主弗里曼最近演講談及台灣政經處境及因應之道，值得深思。弗里曼說，台灣應持續「武裝自己」，但要保持「低調不挑釁」，以確保經濟繁榮與獨立，別給中國領導人一個迫切毀滅台灣的理由。他說，「別去戳那隻熊。熊不攻擊你的每一天，都是好日子。」

弗里曼提醒，台灣數十年來能常保安康，關鍵在專心發展經濟，遠離政治。他說，過去台灣致力發展經濟與科技，建立最頂尖的台積電，贏得國際高科技業者的信任，美中都做不到。當中共想對台動武，台積電的價值就歸零，並非因廠房被占，而是信任被摧毀。台灣必須讓自己被更多國際夥伴信任，發展經濟實力，這樣「就不需要裴洛西」。

這番「廣交友，不需裴洛西」之言，對比蔡政府「拿台積電收買裴洛西們」的作法，猶如醍醐灌頂。如果我們不切實際地改變台海現況，讓台灣成為全球最危險之地，失去國際夥伴的信任；「矽盾」在解放軍登台前，即可能失靈。然而，蔡政府卻把權威建立在抗中附美的路線上，不斷把前人積累的經濟根基當成賭注，卻無法換得台灣建國的目標。

中共總書記習近平進入第三任期，其新政治路線在因應美中全面對抗，人事部署透露備戰與不安。美國國務卿布林肯稱，中國不再接受維持現況，決定加快統一時程表，不惜以武力實現統一；外媒也熱議台灣處境危殆。蔡總統空談團結，號召年底選戰「別讓國際以為台灣改變心意」，她心中卻毫無任何「保台」策略，只想藉習近平的野心召喚選票，卻並不在乎國家和人民要付出多大代價。

美國替北京吹起武統號角，將20大後的中國，描述成即將對台動武。但實際開火的戰場，卻是美方對中發動晶片戰，禁令已讓國際半導體及資訊業者哀鴻遍野，台灣護國神山群則面臨棄保。說穿了，是美中兩強對抗，蔡政府自甘把台灣當成棋子，使得中國「武統」台灣的弓弦繃得更緊。

布林肯指控北京不接受維持現況，但美國軍方和拜登總統都已朝對台戰略清晰前進，要求台灣發展不對稱戰力，成為軍火庫、刺蝟島。儘管華府對中政策還戴著戰略模糊的面具，把「一個中國」掛在嘴上，聲稱美中競爭但不必戰爭，玩的其實只是兩面手法。台灣承受美國輸出通膨及抗中的雙重風險，美商英特爾趁機高唱半導體產業鏈「去台化」，台灣股市應聲被打趴。政府自豪台美堅若磐石，但美中對決卻讓台灣先受害。

弗里曼提醒台灣專心繁榮經濟，別急著改變現況去戳熊，中國便不急於對台灣出手。但台灣要擔心的「熊」，不只是對岸的中國，還有急於阻擋中國崛起的美國。蔡政府一連串挑戰兩岸現況的行動，都是跟隨華府政客的腳步前進：當川普決定圍堵中國，蔡政府便自願捍衛「反中前沿」，從抵制華為到供應鏈脫中，從裴洛西訪台到遊說台灣政策法，哪一項沒有華府政客的影武？共軍圍台改變了台海現況，但在此之前，台海和平早已被美國「以台制華」戰術箝制。

美中「雙雄」相爭，就是兩頭大熊打架。中共的熊掌當然可怕，但美國熊掌把台灣推上火線，一樣危險。在「雙熊」爭霸中，兩強領導人都面對內外發展強大壓力，台灣雖無法完全置身事外，卻不能任意介入雙方的打鬥，以免遭無妄之災。弗里曼建議「別去戳熊」，是明智之諫；兩隻熊打架，其他動物只宜遠觀。

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