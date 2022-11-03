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陸生赴台念碩博士大減 今年僅378人註冊

記者許維寧／台北3日電
陸生來台念碩博士班的人數過去幾年逐年增加，近年則受兩岸情勢影響人數日減。示意圖，非當事人。(本報資料照片)
陸生來台念碩博士班的人數過去幾年逐年增加，近年則受兩岸情勢影響人數日減。示意圖，非當事人。(本報資料照片)

陸生赴台就讀碩博士班7月放榜，45校錄取465名，招生率僅31％，近日陸生聯招會公告最終註冊數，僅378人註冊，相當於5年前的三分之一。大學端表示，受近年兩岸情勢影響，台灣學歷在中國大陸已不若以往吃香，陸生即便考上台灣的研究所，也多可能選擇去歐美或回國。

由於中國大陸教育部2020年暫停大陸各學歷層級赴台升學，近年台灣大專校院僅能招募原先已在台有學籍的陸生。根據陸聯招統計，今年陸生碩博士班最終僅378人註冊，其中包括107名博士、271名碩士生。

文大前教務長方元沂坦言，過去台灣高教環境對陸生而言還不錯，且學費便宜，但近年受兩岸情勢影響，台灣的學歷在大陸已不一定好用。

陸生不來也影響學校交流，台師大國際長劉以德表示，華東、華中師範都與台師大合作，過去都有交換生、學生交流互訪，後來因疫情等狀況中斷，雖合作關係仍在，「但講白了就是沒有聯絡。」

文大大眾傳播學系主任王翔郁表示，過去台灣的求學經驗對陸生有加分，不論政治，大陸高教圈、民間公司多把負笈港澳台視為異地經驗，如部分大學就規定，博士後一定要離開中國大陸研習，官方也鼓勵來台交流，很多陸生即使考上「雙一流」大學，也會選擇來台灣。但隨兩岸局勢改變，陸生若有其他出路，只要經濟許可就會轉往歐美。

教育部 招生 升學

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