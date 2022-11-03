陸專家探團團：有進食 沒想像中糟 仍需幾天觀察

大陸專家魏明（左）、吳虹林（中）探視大貓熊團團。保育員（右）含著動物訓練用的哨子。(圖：北市動物園提供)

台北市立動物園 大貓熊團團疑罹患惡性腦瘤，中國大陸專家吳虹林、魏明前天抵台，昨上午前往探視，認為「團團有進食，沒有想像中糟」，但尚無進一步醫療策略，仍需幾天觀察。動物園發言人曹先紹則說，若真的要必要侵入式醫療，再討論是由台灣，還是大陸專家執刀。

吳虹林、魏明前天晚間抵台後，就搭車直奔動物園前往大貓熊館，不過由於到園時團團已入睡，為了不打擾動物休息，兩人僅透過監視器畫面大致了解狀況，昨一早才又再度入園探視團團、圓圓一家生活情形。

大貓熊館長陳玉燕表示，昨天實際到作業區討論，團團很爭氣、有進食，讓大陸專家覺得沒有想像中差，但目前未有新的改善病情策略。獸醫室醫師鄭秋虹表示，希望兩位專家能觀察團團行為給予治療意見，但需3至4天觀察。

園方表示，團團自10月22日再度接受腦部MRI檢查並接受麻醉後，每天竹葉進食量、排便量及活動力較為下降，後肢步行狀態時好時壞。用藥方面維持舒緩藥物和打輸液補充水分，日常飼糧中也會添加蛋白質 、維生素E及B群、補體素及膳食纖維等營養補給品。

至於若團團真的不幸往生，遺體該如何處理？曹先紹說，全世界動物園在動物往生後，會依據研究或教學設定，考慮保留骨骼或皮毛，但如今科技日新月異，現在還可能保留精子、卵子及幹細胞等活體細胞，留存後續使用，如果真的不幸走了，會快速做出討論。