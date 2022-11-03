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重啟小三通 邱太三：已做好準備 金門籲盡速協商

記者蔡家蓁、廖士鋒／金門-台北3日電
陸委會主委邱太三（右三）與立委一行人到金門，實地了解旅客通關情形。(記者蔡家蓁／攝影)
陸委會主委邱太三（右三）與立委一行人到金門，實地了解旅客通關情形。(記者蔡家蓁／攝影)

台灣邊境已在上月全面開放，何時重啟小三通備受關注。陸委會主委邱太三昨天與立院內政委員會委員到金門視察整備情形後表示，各單位已做好復航準備，若大陸還沒準備好，台灣片面進行也沒太大意義，相信在兩岸共同努力下，很快復航。

金門縣府秘書長陳祥麟及觀光處長丁健剛等人昨天也到場。縣府呼籲中央盡速復航小三通，不再以任何理由拖延，要考量金門地區經濟發展及人道、鄉親返鄉省親需要，盡速與對岸展開實質協商，並商討復航具體作法，而非僅是「口頭上講講而已」。

邱太三一行人昨午抵達金門水頭碼頭會勘小三通復航整備，他說，小三通復航是金門鄉親最關心的議題，原本預期疫情1年半就可解決，大陸防疫工作小組原計畫5月開放台灣人入境廈門，無奈疫情再起而暫緩。

邱太三表示，雙方都有防疫管控措施，到目前為止，對岸所公布的高風險區還有2000多區，這些都要讓台人清楚了解，避免去了對岸被「封控」。至於小三通何時能復航，邱僅說會盡快，雙方要有一定程度的理解與準備才能水到渠成。

立院內政委員會召委林文瑞說，他相信只要相關單位跟對岸做好充分溝通，陸委會會盡快恢復小三通，讓金門地區恢復過往榮景。立委李德維也說，兩地民眾都非常關心金馬小三通，希望所有單位準備妥當，一旦能把疫情的因素降低，希望能盡快開放。

此外，陸委會副主委邱垂正昨再度公開呼籲北京當局，透過建設性對話，務實尋求兩岸雙方可以接受維持台海和平穩定的方法。

邱垂正昨出席國防安全研究院辦理之「2022台北安全對話」國際研討會時作上述表示，他還重申政府將持續站穩「四個堅持」、加強「四大韌性」守護台灣。

上周陸委會主委邱太三也喊話北京，要求打消軍事威嚇，並呼籲以不設前提的建設性對話處理分歧，承擔維護台海和平的共同責任。

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