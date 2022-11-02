台灣開綠燈 陸專家直奔動物園探團團

大陸專家吳虹林（左一）、魏明（左二）抵台後直奔台北市立動物園，與園方人員討論「團團」病況。(圖：動物園提供)

台北市立動物園 大貓熊「團團」疑似罹患惡性腦瘤，病程發展快速，園方申請讓中國大陸專家到台探視，陸委會等單位上周「開綠燈」同意，專家吳虹林、魏明昨晚抵台，直奔動物園探視「團團」一家，與園方討論醫療與照養細節，今天將舉行記者會說明。

「團團」8月31日發生疑似癲癇症狀，10月16日出現後肢無力、食欲下降情形，因狀況未改善，坐姿時間減少、吃飯改為側躺，園方兩度將牠送到台大動物醫院做腦部磁振造影（MRI）檢查，懷疑罹患惡性腦瘤。

吳虹林、魏明抵台，與園方討論未來醫療與照護細節。台北市立動物園發言人曹先紹表示，園方對中國大陸專家來台表達歡迎，兩位專家一下飛機就直奔動物園，會先初步觀察團團，但考量兩人舟車勞頓，加上團團已就寢，今天才會有進一步討論。

園方表示，「團團」昨天體重119.5公斤，竹類採食量6.5公斤、排便量7.5公斤，精神與活動量與上周差不多，整體狀況持平；大部分時間躺著休息，改變姿勢或移動身體時稍嫌吃力。動物園先前對「團團」病情判斷，認為不適合以外科直接開刀，尤其團團麻醉風險高，加上腦瘤的位置要開刀去除並不容易。

14年前，時任台北市長郝龍斌透過動物保育交流與對岸交換兩隻大貓熊，台灣則送給對岸各一對長鬃山羊及梅花鹿。原本兩岸交流頻繁，蔡政府執政後兩岸關係急凍，此次「人道探視」為兩岸官方互動透露一絲曙光。