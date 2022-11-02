邱國正：只要敵人沒登陸 台灣絕對有勝算

行政院長蘇貞昌（左）到立法院備詢，國防部長邱國正（右）列席說明。(記者曾學仁／攝影)

兩岸情勢嚴峻，國民黨 立委溫玉霞昨質詢，前總統李登輝在1996年飛彈危機時曾說有18套劇本安民心，「蔡英文總統有幾套？」萬一蔡總統任內開戰，蔡政府是否做好準備了？如何爭取和平？有沒有什麼兩岸計畫？行政院長蘇貞昌回答，台灣獨立是一個事實，但不會主動挑釁對岸，也不希望雙方起衝突，盼維持台海穩定和平。

蘇貞昌表示，政府想得很周全、多元，也不是事前寫好劇本在那邊等，會做好準備並隨機應變，祈求全民和國家安全。溫玉霞則推薦蘇貞昌看電影「西線無戰事」省思，朝野合力將台灣從戰爭邊緣拉回。

國民黨立委鄭麗文質詢，若兩岸開戰，台灣要如何定義打勝仗？國防部 長邱國正回應，只要敵人沒有登陸，或者把旗子插在台灣各個中央政府所屬部會的頭上，「他就沒有贏」。

鄭麗文追問，以邱國正打贏的定義，台灣的勝算是否很高？邱國正說，絕對有勝算，但國防部絕對不會放話說「有種過來」。蘇貞昌則表示，台灣愈團結，準備愈充分，勝算越大。

國民黨立委吳斯懷質詢，政壇近期掀起簽署「不投降書」，他覺得非常無聊，不如簽「中國犯台時，我絕不離開台灣」，並要求蘇貞昌承諾。蘇院長答詢表示，「這是我們的責任，本該如此」，當俄羅斯攻打烏克蘭時，烏國總統澤倫斯基說他不離開、一定堅守，「我覺得應該也是這樣」。吳追問：「你絕不離開台灣？」蘇答：「那當然。」

民進黨立委林靜儀質詢時指出，台灣現有防空避難空間，是否足以因應緊急狀況所需，內政部 長徐國勇答詢表示「沒問題」，目前防空避難室包括民間地下室，加起來約有十萬餘處，如果全部人都進去，能容納到6000萬人至7000萬人。

林靜儀問，若發生戰爭，民眾在防空避難室能夠躲多久？她以瑞士為例，即便瑞士是中立國，也都做好國防和民防準備，要求避難空間要有可以活14天份的水，且內部有能源準備，也會定期去查貯水。徐國勇坦言台灣做的還不像瑞士那麼夠，內政部會與國防部全民防衛動員署一起努力，做最好的準備。